Пересильд и Шипенко встретили в России цветами и хлебом

17 октября космический корабль «МС-18» под руководством командира Олега Новицкого с «киноэкипажем» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко успешно приземлился в 148 километрах от казахстанского города Жезказган.

1/12 Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года Фото: ТАСС 3/12 Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст после посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» со съемочной группой фильма «Вызов», 17 октября 2021 года Фото: ТАСС 4/12 Режиссер Клим Шипенко после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Актриса Юлия Пересильд и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (слева) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года Фото: ТАСС 6/12 Актриса Юлия Пересильд и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий во время прибытия в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Фото: ТАСС 7/12 Встреча членов съемочной группы фильма «Вызов» в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке, 17 октября 2021 года Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на аэродроме Чкаловский после прилета из Казахстана, 17 октября 2021 года Фото: ТАСС 9/12 Режиссер Клим Шипенко и его супруга София Карпунина Фото: ТАСС 10/12 Актриса Юлия Пересильд и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Режиссер Алексей Учитель и его с Юлией Пересильд дочь Анна Фото: ТАСС 12/12 Актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель в аэропорту Чкаловский Фото: РИА Новости

Уже вечером самолет с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким прибыл на аэродроме Чкаловский.

В России «киноэкипаж» встретили с традиционными хлебом-солью и цветами.

Как написал у себя в соцсетях глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, теперь космонавтов возьмут под опеку врачи, чтобы вернуть их к «жизни в условиях земной гравитации».