В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 85.46
Войти в почту

Пересильд и Шипенко встретили в России цветами и хлебом

Газета.Ru
42 минуты назад

17 октября космический корабль «МС-18» под руководством командира Олега Новицкого с «киноэкипажем» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко успешно приземлился в 148 километрах от казахстанского города Жезказган.

Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года
1/12 Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года
2/12 Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года
Фото: ТАСС
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст после посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» со съемочной группой фильма «Вызов», 17 октября 2021 года
3/12 Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст после посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» со съемочной группой фильма «Вызов», 17 октября 2021 года
Фото: ТАСС
Режиссер Клим Шипенко после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года
4/12 Режиссер Клим Шипенко после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Актриса Юлия Пересильд и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (слева) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года
5/12 Актриса Юлия Пересильд и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (слева) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года
Фото: ТАСС
Актриса Юлия Пересильд и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий во время прибытия в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке
6/12 Актриса Юлия Пересильд и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий во время прибытия в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке
Фото: ТАСС
Встреча членов съемочной группы фильма «Вызов» в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке, 17 октября 2021 года
7/12 Встреча членов съемочной группы фильма «Вызов» в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке, 17 октября 2021 года
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на аэродроме Чкаловский после прилета из Казахстана, 17 октября 2021 года
8/12 Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на аэродроме Чкаловский после прилета из Казахстана, 17 октября 2021 года
Фото: ТАСС
Режиссер Клим Шипенко и его супруга София Карпунина
9/12 Режиссер Клим Шипенко и его супруга София Карпунина
Фото: ТАСС
Актриса Юлия Пересильд и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий
10/12 Актриса Юлия Пересильд и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Режиссер Алексей Учитель и его с Юлией Пересильд дочь Анна
11/12 Режиссер Алексей Учитель и его с Юлией Пересильд дочь Анна
Фото: ТАСС
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель в аэропорту Чкаловский
12/12 Актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель в аэропорту Чкаловский
Фото: РИА Новости

Уже вечером самолет с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким прибыл на аэродроме Чкаловский.

В России «киноэкипаж» встретили с традиционными хлебом-солью и цветами.

Как написал у себя в соцсетях глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, теперь космонавтов возьмут под опеку врачи, чтобы вернуть их к «жизни в условиях земной гравитации».

Ранее стало известно, что космонавты займутся уборкой на МКС — за две недели киносъемок у них не было времени, в российском сегменте образовался бардак.

Общество,Фото,Клим Шипенко,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители