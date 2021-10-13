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В Самарской области могут ввести локдаун

Алиса Селезнёва
58 минут назад

Обстановка с коронавирусом в Самарской области близка к критической, над регионом нависла угроза локдауна. Об этом заявил в прямом эфире ГТРК «Самара» губернатор Дмитрий Азаров.

Критическая ситуация: В российском регионе могут ввести локдаун
Фото: ТАССТАСС

«Ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И действительно, угроза локдауна вновь нависает [над регионом]», - пояснил он.

При этом Азаров отметил, что главным отличием от прошлого года является то, что сейчас есть защита от коронавируса – вакцинация.

«Апрель-май прошлого года, когда врачи не знали, как лечить это новое заболевание, когда не было никакой защиты перед болезнью, принимались эти меры, жесткие меры, для того, чтобы людей оставить дома. Но сегодня каждый из нас может защитить себя сам», - заметил Азаров.

Он напомнил, что в области работают 169 пунктов вакцинации, в том числе и круглосуточные. При этом губернатор признал, что «вакцинированные люди тоже болеют».

«Но только 4% от вакцинированных болеют. Задумайтесь, в 25 раз меньше! Мы имели бы совсем иные показатели сегодня по количеству заболевших ежесуточно и по количеству потерь ( ) Вы знаете, что цифра ежедневно выявленных заболевших людей превысила уже 700. Это один из самых высоких показателей в Российской Федерации», - подчеркнул глава региона.

Губернатор призвал жителей Самарской области «сделать выбор в пользу жизни» и привиться.

По данным на 12 октября, в регионе было подтверждено 726 случаев заболеваемости коронавирусом. Наибольшее количество зараженных - 277 – было выявлено в областной столице.

В Самарской области с 11 октября от посетителей фитнес-центров, театров, кинотеатров, цирков и концертных залов требуют QR-коды, подтверждающие вакцинацию, перенесенный COVID-19 или отрицательный анализ на коронавирус. Часть школьников региона перешли на дистанционное обучение.

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Общество,Дмитрий Азаров,Минздрав РФ,ГТРК "Самара",
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