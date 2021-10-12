Собравшая миллионы для семей медиков ветеран войны умерла в Петербурге

Ветеран Великой Отечественной войны, 99-летняя Зинаида Корнева умерла в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. В прошлом году президент России Владимир Путин наградил пенсионерку за вклад в борьбу с пандемией COVID-19.

Фото: Истории Зинаиды Истории Зинаиды

1 мая 2020 года Корнева объявила на своем YouTube-канале сбор средств в поддержку семей медиков, которые скончались после заражения коронавирусом. Женщина была вдохновлена поступком британского ветерана Тома Мура, который также записал видео с призывом поддержать медиков, заразившихся COVID-19 – ради этого он 100 раз обошел свой двор в 100-летний юбилей.

За полгода пожилой россиянке удалось собрать больше 4,5 млн рублей, которые в результате перечислили 150 семьям. В ноябре 2020 года Путин наградил Корневу знаком отличия «За благодеяние».