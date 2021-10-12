В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+13° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 84.01
Войти в почту

Собравшая миллионы для семей медиков ветеран войны умерла в Санкт-Петербурге

Елена Прошина
24 минуты назад

Ветеран Великой Отечественной войны, 99-летняя Зинаида Корнева умерла в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. В прошлом году президент России Владимир Путин наградил пенсионерку за вклад в борьбу с пандемией COVID-19.

Собравшая миллионы для семей медиков ветеран войны умерла в Петербурге
Фото: Истории ЗинаидыИстории Зинаиды

1 мая 2020 года Корнева объявила на своем YouTube-канале сбор средств в поддержку семей медиков, которые скончались после заражения коронавирусом. Женщина была вдохновлена поступком британского ветерана Тома Мура, который также записал видео с призывом поддержать медиков, заразившихся COVID-19 – ради этого он 100 раз обошел свой двор в 100-летний юбилей.

Мошенники снова позвонили сидевшему с Путиным на параде ветерану

За полгода пожилой россиянке удалось собрать больше 4,5 млн рублей, которые в результате перечислили 150 семьям. В ноябре 2020 года Путин наградил Корневу знаком отличия «За благодеяние».

Во время Великой Отечественной войны Зинаида Корнева служила в войсках противовоздушной обороны. Участница Сталинградской битвы, прошла в составе советских войск до Берлина. На своем канале петербурженка рассказывала истории о ВОВ.

Общество,Зинаида Корнева,Том Мур,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители