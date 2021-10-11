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Любила жизнь: что известно о погибшей в ДТП с Собчак

Александр Котлеткин
18 минут назад

Екатерина Тарасова, погибшая накануне в ДТП с участием Ксении Собчак, занималась растяжкой и медитацией, а также преподавала на своих курсах.

Екатерина Тарасова, погибшая накануне в ДТП с участием Ксении Собчак, занималась растяжкой и медитацией, а также преподавала на своих курсах.
1/12 Екатерина Тарасова, погибшая накануне в ДТП с участием Ксении Собчак, занималась растяжкой и медитацией, а также преподавала на своих курсах.
Фото: Instagram
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Знакомая Екатерины, Светлана рассказала изданию «Говорит Москва», что она активно занималась творчеством — любила петь, сочиняла стихи и музыку.
2/12 Знакомая Екатерины, Светлана рассказала изданию «Говорит Москва», что она активно занималась творчеством — любила петь, сочиняла стихи и музыку.
Фото: Instagram
«Ей нравился запах цветущей липы в Академгородке Новосибирска. Она задавала правильные вопросы и оказывала помощь тем, кто находился рядом с ней…»
3/12 «Ей нравился запах цветущей липы в Академгородке Новосибирска. Она задавала правильные вопросы и оказывала помощь тем, кто находился рядом с ней…»
Фото: Instagram
«Практиковала медитации и рассказывала о свои знаниях другим. Любила танцевать и петь, она была оперной певицей по образованию. Сочиняла стихи и музыку. Возле нее было уютно и красиво. Любила путешествия, горы, море, Алтай. В эту поездку впервые была в Красной поляне»
4/12 «Практиковала медитации и рассказывала о свои знаниях другим. Любила танцевать и петь, она была оперной певицей по образованию. Сочиняла стихи и музыку. Возле нее было уютно и красиво. Любила путешествия, горы, море, Алтай. В эту поездку впервые была в Красной поляне»
Фото: Instagram
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Другой знакомый вспомнил о Екатерине как об эмоционально активном человеке и любящей матери.
5/12 Другой знакомый вспомнил о Екатерине как об эмоционально активном человеке и любящей матери.
Фото: Instagram
Отмечается, что у Екатерины Тарасовой остались дочь и пожилая мать.
6/12 Отмечается, что у Екатерины Тарасовой остались дочь и пожилая мать.
Фото: Instagram
Также в СМИ появилась информация, что подруга Екатерины Тарасовой обратилась к Собчак лично, чтобы получить помощь для дочери погибшей — 6-летней Маши. Но, по словам женщины, телеведущая проигнорировала эту просьбу.
7/12 Также в СМИ появилась информация, что подруга Екатерины Тарасовой обратилась к Собчак лично, чтобы получить помощь для дочери погибшей — 6-летней Маши. Но, по словам женщины, телеведущая проигнорировала эту просьбу.
Фото: Instagram
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Напомним, ДТП произошло вчера, 10 октября под Сочи. Водитель Mercedes, где находилась Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen.
8/12 Напомним, ДТП произошло вчера, 10 октября под Сочи. Водитель Mercedes, где находилась Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen.
Фото: Instagram
В нем в результате полученных травм погибла 35-летняя пассажирка. Еще двоих человек госпитализировали.
9/12 В нем в результате полученных травм погибла 35-летняя пассажирка. Еще двоих человек госпитализировали.
Фото: Instagram
Водитель Mercedes признал свою вину. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
10/12 Водитель Mercedes признал свою вину. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Фото: Instagram
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Знакомая Екатерины, Светлана рассказала изданию «Говорит Москва», что она активно занималась творчеством — любила петь, сочиняла стихи и музыку.

«Ей нравился запах цветущей липы в Академгородке Новосибирска. Она задавала правильные вопросы и оказывала помощь тем, кто находился рядом с ней Практиковала медитации и рассказывала о свои знаниях другим. Любила танцевать и петь, она была оперной певицей по образованию. Сочиняла стихи и музыку. Возле нее было уютно и красиво. Любила путешествия, горы, море, Алтай. В эту поездку впервые была в Красной поляне».

Другой знакомый вспомнил о Екатерине как об эмоционально активном человеке и любящей матери.

Отмечается, что у Екатерины Тарасовой остались дочь и пожилая мать.

Также в СМИ появилась информация, что подруга Екатерины Тарасовой обратилась к Собчак лично, чтобы получить помощь для дочери погибшей — 6-летней Маши. Но, по словам женщины, телеведущая проигнорировала эту просьбу.

Напомним, ДТП произошло вчера, 10 октября под Сочи. Водитель Mercedes, где находилась Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. В нем в результате полученных травм погибла 35-летняя пассажирка. Еще двоих человек госпитализировали. Водитель Mercedes признал свою вину. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Общество,Фото,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,
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