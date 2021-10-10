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Пилот назвал альтернативную версию крушения L-410

Елена Прошина
21 минуту назад

Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник считает, что в катастрофе самолета в Татарстане виновата не техника, а ошибка пилотирования. Об этом сообщает телеканал «360».

Пилот назвал альтернативную версию крушения L-410
Фото: ТАССТАСС

«Самолет попал во второй режим — это неуправляемое снижение. Он потерял скорость. Поэтому нос был задран на больших углах атаки, а выйти из этого режима не хватало высоты. Этого недостаточно, но уже понятно, что это ошибка не самолета, а экипажа», — считает Сытник.

Он отметил, что летчик для работы L-410 обязан иметь спецподготовку и успешно пройти контрольно-проверочные полеты. По словам Сытника, следует обратить внимание на систему обучения пилотов L-410. А также ужесточить контроль за тем, как экипажи этих самолетов выполняют правила.

Ранее сообщалось, что к падению L-410 под Мензелинском Татарстане мог привести перегруз, поскольку на его борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено конструкцией воздушного судна. Версия технической неисправности также не исключается.

По уточненным данным, в момент аварии на борту находились 20 парашютистов местного аэроклуба и два члена экипажа. В результате крушения пилоты погибли. Семь человек из числа пассажиров выжили и находятся в больницах.

Решением властей Татарстана, 11 октября в республике объявлен днем траура в связи с крушением L-410, сообщает ТАСС.

Общество,Юрий Сытник,ИТАР-ТАСС,
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