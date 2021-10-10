Названа предварительная причина крушения самолета в Татарстане

Перегруз мог стать причиной падения самолета L-410 с парашютистами в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По его данным, на борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу.

Также рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа, добавил источник.

В свою очередь Telegram-канал Readovka сообщает, что причиной падения самолета стал отказ техники. Самолет находился в эксплуатации 34 года. Кроме того, самолет мог рухнуть из-за отказа двигателя, пишет Telegram-канал Shot.

По уточненным данным МЧС, семь человек выжили в результате крушения, передает «Интерфакс». Пилоты самолета погибли.

В ведомстве сообщили, что самолет принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Следователи организовали проверку по факту жесткой посадки самолета, пишет ТАСС. К месту крушения вылетели спасатели МЧС на самолета Ми-8.