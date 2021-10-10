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Названа предварительная причина крушения самолета в Татарстане

Ювелина Бернст
47 минут назад

Перегруз мог стать причиной падения самолета L-410 с парашютистами в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По его данным, на борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу.

Также рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа, добавил источник.

В свою очередь Telegram-канал Readovka сообщает, что причиной падения самолета стал отказ техники. Самолет находился в эксплуатации 34 года. Кроме того, самолет мог рухнуть из-за отказа двигателя, пишет Telegram-канал Shot.

По уточненным данным МЧС, семь человек выжили в результате крушения, передает «Интерфакс». Пилоты самолета погибли.

Самолет с пассажирами разбился в Татарстане: видео с места трагедии

В ведомстве сообщили, что самолет принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Следователи организовали проверку по факту жесткой посадки самолета, пишет ТАСС. К месту крушения вылетели спасатели МЧС на самолета Ми-8.

Самолета потерпел крушение утром 10 октября около базы РЭС в городе Мензелинск в Татарстане. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа.

Происшествия,Видео,ДОСААФ,МЧС,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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