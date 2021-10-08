Спасатели нарядились "зомби" и пошли по домам жителей

Спасатели Восточно-Казахстанской области загримировались и нарядились в костюмы «зомби» и пошли по домам казахстанцев. Таким образом сотрудники ДЧС решили рассказать об опасности неправильной эксплуатации печей. Видеоролик необычного рейда появился на странице ведомства в Instagram. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/8 Спасатели Восточно-Казахстанской области загримировались и нарядились в костюмы «зомби» и пошли по домам казахстанцев. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Таким образом сотрудники ДЧС решили рассказать об опасности неправильной эксплуатации печей. Фото: Instagram 3/8 Видеоролик необычного рейда появился на странице ведомства в Instagram. Об этом сообщает Lenta.ru. Фото: Instagram 4/8 «При работе с населением не всегда удается на словах донести смысл того, как серьезно нужно отнестись к проблеме отравления угарным газом, поэтому в ход пошли наглядные примеры и яркие костюмы», — объяснили в ДЧС. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 По мнению спасателей, образ зомби «символизируют состояние людей после отравлений опасным газом при неправильной эксплуатации печей в отопительный период». Фото: Instagram 6/8 В ведомстве понадеялись, что использованный креативный подход позволит справиться с проблемой отравлений в новом отопительном сезоне. Тем не менее, не все пользователи положительно оценили «зомби-челлендж» казахстанских спасателей. Фото: Instagram 7/8 «Мне кажется, переборщили с креативом», – прокомментировал видеоролик один из пользователей социальной сети. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8

«При работе с населением не всегда удается на словах донести смысл того, как серьезно нужно отнестись к проблеме отравления угарным газом, поэтому в ход пошли наглядные примеры и яркие костюмы», — объяснили в ДЧС.

По мнению спасателей, образ зомби «символизируют состояние людей после отравлений опасным газом при неправильной эксплуатации печей в отопительный период». В ведомстве понадеялись, что использованный креативный подход позволит справиться с проблемой отравлений в новом отопительном сезоне.

Тем не менее, не все пользователи положительно оценили «зомби-челлендж» казахстанских спасателей.