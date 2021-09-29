«Сбалансированная мера»: Эксперты о ввозе в Россию иностранных вакцин

Эксперты в беседе «Рамблером» оценили предложение Минздрава разрешить ввоз в Россию незарегистрированных в стране препаратов и вакцин для клиник Международного медицинского кластера (МММК) в Сколково.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса Попович рассказала, что аналогичные нормы были предложены в отношении лекарственных препаратов, сейчас «просто добавили вакцины».
«Сколково имеет право это делать под очень жестким контролем и с ответственностью относительно результатов. Кроме того, одновременно Минздрав просит ужесточить нормы ответственности за ввоз незарегистрированных препаратов без проверки их безопасности. Так что это сбалансированная мера. С одной стороны, разрешается ввоз, с другой стороны, усиливается контроль за результатом этого разрешения... По жизненным показаниям, по медицинским решениям - да, это всегда было. И даже наркотические вещества для определенных заболеваний тоже ввозились. Просто не через Сколково. Ввозить незарегистрированные в России препараты можно. И причем можно было давно - по решению врачебной комиссии. Под словом "препарат" понимаются все биологические вещества, в том числе вакцины. Просто здесь выделили вакцины отдельным словом. Потому что речь идет не только о ковидных вакцинах, которые сейчас для некоторых людей являются предметом медицинского вакцинного туризма, а вообще о всех препаратах. Этот механизм, вероятно, был не очень хорошо понят, и его специально детализировали», — рассказала Попович.
В МММК предлагают завозить только те препараты, безопасность и эффективность которых доказана местными регуляторами, уточнила Попович. Вместе с тем она отметила, что в России не существует необходимости в зарубежных вакцинах и препаратах.
«Просто те, кто выезжает за границу, к сожалению, далеко не всегда туда отправляются без дискриминационных мер. Потому что не все страны принимают российских туристов, вакцинированных "Спутником V". Для людей, у которых существует не столько жизненная, сколько деловая необходимость, сделали такое "окно возможностей". Но оно штучное. Для России пять вакцин, которые есть, и прошли клинические испытания, плюс шестая очень интересная вакцина "Бетувакс", вполне достаточно для покрытия всех потребностей. Не думаю, что нам нужны какие-то зарубежные вакцины. Тем более при ситуации, когда они не признают наши», — сказала она.
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев также выразил мнение, что в медкластере Сколково будут делать прививки тем россиянам, которым необходимо отправиться за границу.
«Сейчас зачастую многие в России прививаются, а потом едут за границу, где их заставляют прививаться во второй раз. При этом там не обращают внимания на то, сколько прошло времени (с момента первой вакцинации - прим. ред.). Есть летчики, есть деловые люди, которые ездят по всему миру, — везде очень много ограничений. Например, китайцы открыли Гонконг, пусть даже они признают нашу прививку, тем не менее надо две недели отсидеть в специальном отеле. Время - деньги», — сказал специалист, добавив, что в МММК также смогут делать прививки иностранцам.
Ранее Минздрав России предложил разрешить ввоз незарегистрированных в России препаратов для клиник-участников Московского международного медицинского кластера в Сколково. Их обяжут уведомлять фонд МММК обо всех побочных и нежелательных эффектах, которые могут возникнуть от приема иностранных лекарств у пациентов. В свою очередь фонд будет вести учет этих сведений. Кроме того, он сможет проверять качество ввозимых препаратов в лабораториях России или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).