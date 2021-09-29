«Сбалансированная мера»: Эксперты о ввозе в Россию иностранных вакцин

«Сколково имеет право это делать под очень жестким контролем и с ответственностью относительно результатов. Кроме того, одновременно Минздрав просит ужесточить нормы ответственности за ввоз незарегистрированных препаратов без проверки их безопасности. Так что это сбалансированная мера. С одной стороны, разрешается ввоз, с другой стороны, усиливается контроль за результатом этого разрешения... По жизненным показаниям, по медицинским решениям - да, это всегда было. И даже наркотические вещества для определенных заболеваний тоже ввозились. Просто не через Сколково. Ввозить незарегистрированные в России препараты можно. И причем можно было давно - по решению врачебной комиссии. Под словом "препарат" понимаются все биологические вещества, в том числе вакцины. Просто здесь выделили вакцины отдельным словом. Потому что речь идет не только о ковидных вакцинах, которые сейчас для некоторых людей являются предметом медицинского вакцинного туризма, а вообще о всех препаратах. Этот механизм, вероятно, был не очень хорошо понят, и его специально детализировали», — рассказала Попович.