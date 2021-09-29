В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Россию захотели ввозить незарегистрированные вакцины

Lenta.ru
55 минут назад

Министерство здравоохранения России предложило ввозить на территорию страны незарегистрированные лекарственные препараты и вакцины. Информацию о соответствующем законопроекте опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В Россию захотели ввозить незарегистрированные вакцины
Фото: ReutersReuters

В документе отмечается, что ввозимые в Россию биомедицинские клеточные продукты нужно включить в государственный реестр, кроме конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта, который предназначен для его государственной регистрации или «для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям».

В России появится еще одна вакцина от COVID-19

Минздрав захотел позволить ввоз не зарегистрированных в России препаратов для клиник-участников Московского международного медицинского кластера (МММК). Их обяжут уведомлять фонд МММК обо всех побочных и нежелательных эффектах, которые могут возникнуть от приема иностранных лекарств у пациентов.

В свою очередь фонд будет вести учет этих сведений. Кроме того, он сможет проверять качество ввозимых препаратов в лабораториях России или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ранее премьер страны Михаил Мишустин утвердил упрощенные правила ввоза лекарств для тяжелобольных. Новые требования вступят в силу с 1 марта 2022 года. Теперь благотворительные фонды и медицинские организации станут подавать заявления на получение разрешений на ввоз препаратов через единый портал госуслуг.

Общество,Наука и техника,Михаил Мишустин,Минздрав РФ,ОЭСР,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители