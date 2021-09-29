В Россию захотели ввозить незарегистрированные вакцины

Министерство здравоохранения России предложило ввозить на территорию страны незарегистрированные лекарственные препараты и вакцины. Информацию о соответствующем законопроекте опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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В документе отмечается, что ввозимые в Россию биомедицинские клеточные продукты нужно включить в государственный реестр, кроме конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта, который предназначен для его государственной регистрации или «для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям».

Минздрав захотел позволить ввоз не зарегистрированных в России препаратов для клиник-участников Московского международного медицинского кластера (МММК). Их обяжут уведомлять фонд МММК обо всех побочных и нежелательных эффектах, которые могут возникнуть от приема иностранных лекарств у пациентов.

В свою очередь фонд будет вести учет этих сведений. Кроме того, он сможет проверять качество ввозимых препаратов в лабораториях России или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).