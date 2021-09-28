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«Монстры рока» на руинах СССР

Газета.Ru
57 минут назад

Толпы людей в метро, алкоголь, веселье и музыка — так металлисты встречали легендарные группы AC/DC и Metallica.

Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
1/14 Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
Фото: Александр Поляков/РИА «Новости»
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Посетитель фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
2/14 Посетитель фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
Фото: Александр Поляков/РИА «Новости»
Милиция задерживает одного из посетителей фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
3/14 Милиция задерживает одного из посетителей фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
Фото: AP
Группа «АС/DC» во время выступления на фестивале «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
4/14 Группа «АС/DC» во время выступления на фестивале «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
Фото: Александр Поляков/РИА «Новости»
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Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
5/14 Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
Фото: Александр Поляков/РИА «Новости»
Группа «E.S.T.» выступает на фестивале «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
6/14 Группа «E.S.T.» выступает на фестивале «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
Фото: Александр Поляков/РИА «Новости»
Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
7/14 Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
Фото: Сергей Мамонтов/ТАСС
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Группа AC/DC во время выступления на фестивале «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
8/14 Группа AC/DC во время выступления на фестивале «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
Фото: Александр Неменов/ТАСС
Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
9/14 Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
Фото: Сергей Мамонтов/ТАСС
Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
10/14 Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
Фото: Сергей Мамонтов/ТАСС
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Гитарист группы AC/DC Ангус Янг во время выступления на фестивале «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
11/14 Гитарист группы AC/DC Ангус Янг во время выступления на фестивале «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
Фото: Александр Поляков/РИА «Новости»
Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
12/14 Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
Фото: Александр Поляков/РИА «Новости»
Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
13/14 Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
Фото: Сергей Мамонтов/ТАСС
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Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
14/14 Во время фестиваля «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года
Фото: Сергей Мамонтов/ТАСС

Мероприятие открыла техасская металл-группа Pantera, часть выступления которой вошла в их альбом 1999 года. Следующими на сцену вышли The Black Crowes, но довольно быстро американцы отдали микрофон отечественным рокерам E.S.T. Самое «жаркое» было впереди. В момент выступления Metallica организаторы чуть не закрыли мероприятие из-за беспорядков. Заканчивали рок-концерт рокеры AC/DC. Мероприятие посетили, по разным оценкам, от 300 тыс. до 1 млн человек.

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