«Монстры рока» на руинах СССР

Гитарист группы AC/DC Ангус Янг во время выступления на фестивале «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года

Группа AC/DC во время выступления на фестивале «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года

Группа «АС/DC» во время выступления на фестивале «Монстры рока» в Тушино, 28 сентября 1991 года

Мероприятие открыла техасская металл-группа Pantera, часть выступления которой вошла в их альбом 1999 года. Следующими на сцену вышли The Black Crowes, но довольно быстро американцы отдали микрофон отечественным рокерам E.S.T. Самое «жаркое» было впереди. В момент выступления Metallica организаторы чуть не закрыли мероприятие из-за беспорядков. Заканчивали рок-концерт рокеры AC/DC. Мероприятие посетили, по разным оценкам, от 300 тыс. до 1 млн человек.