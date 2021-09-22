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Вирусолог рассказал о новом штамме коронавируса

Роман Кирьянов
1 час назад

Сформированный к дельта-штамму иммунитет поможет легче перенести мю-штамм, однако на формирование полноценного иммунного ответа у здорового человека может уйти несколько дней. Об этом "Рамблеру" рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

"Иммунитет, сформированный к одному патогену, в виде антител или клеточного иммунитета, не всегда подойдет к другому виду возбудителя. Поэтому, когда мы говорим о том, что новый штамм вируса поменялся в той части, на которую реагировал наш иммунитет к предыдущему штамму, то надо понимать, что на него будет формироваться новый иммунный ответ. Как правило, этот процесс занимает от нескольких дней до недели, если организм не страдает от иммунодефицита", - сообщила Лариса Попович.

По словам Попович, новый штамм не так сильно отличается от дельты, чтобы мы могли говорить о какой-то принципиально новой форме коронавируса.

"Что касается "мю"-штамма, то пока он не настолько значительно отличается от тех штаммов, о которых нас предупреждает ВОЗ", - заявила Лариса Попович.

Специалист отметила, что пока мю-штамм не был обнаружен на территории России или сопредельных государств.

"Если не ошибаюсь, то в основном он распространен на другой стороне Атлантики. Роспотребнадзор пока не сообщал о случаях у нас", - сообщила Лариса Попович.

Главный инфекционист США допустил, что мю-штамм коронавируса может обходить защиту антител

Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что мю-штамм может вытеснить "дельту" на территории РФ, если мутирует в сторону большей контагиозности. По словам специалиста, мю-штамм умеет "обходить" иммунный ответ, сформированный носителем на предыдущие версии болезни.