"Иммунитет, сформированный к одному патогену, в виде антител или клеточного иммунитета, не всегда подойдет к другому виду возбудителя. Поэтому, когда мы говорим о том, что новый штамм вируса поменялся в той части, на которую реагировал наш иммунитет к предыдущему штамму, то надо понимать, что на него будет формироваться новый иммунный ответ. Как правило, этот процесс занимает от нескольких дней до недели, если организм не страдает от иммунодефицита", - сообщила Лариса Попович.