Сформированный к дельта-штамму иммунитет поможет легче перенести мю-штамм, однако на формирование полноценного иммунного ответа у здорового человека может уйти несколько дней. Об этом "Рамблеру" рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
"Иммунитет, сформированный к одному патогену, в виде антител или клеточного иммунитета, не всегда подойдет к другому виду возбудителя. Поэтому, когда мы говорим о том, что новый штамм вируса поменялся в той части, на которую реагировал наш иммунитет к предыдущему штамму, то надо понимать, что на него будет формироваться новый иммунный ответ. Как правило, этот процесс занимает от нескольких дней до недели, если организм не страдает от иммунодефицита", - сообщила Лариса Попович.
По словам Попович, новый штамм не так сильно отличается от дельты, чтобы мы могли говорить о какой-то принципиально новой форме коронавируса.
"Что касается "мю"-штамма, то пока он не настолько значительно отличается от тех штаммов, о которых нас предупреждает ВОЗ", - заявила Лариса Попович.
Специалист отметила, что пока мю-штамм не был обнаружен на территории России или сопредельных государств.
"Если не ошибаюсь, то в основном он распространен на другой стороне Атлантики. Роспотребнадзор пока не сообщал о случаях у нас", - сообщила Лариса Попович.
Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что мю-штамм может вытеснить "дельту" на территории РФ, если мутирует в сторону большей контагиозности. По словам специалиста, мю-штамм умеет "обходить" иммунный ответ, сформированный носителем на предыдущие версии болезни.