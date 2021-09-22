Вирусолог оценил вероятность прихода в Россию мю-штамма

«Мю»-штамм коронавируса может вытеснить «дельту», если улучшит контагиозность, заявил вирусолог Александр Чепурнов.

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По словам специалиста, «дельта»-штамм получил настолько широкое распространение, потому что научился заражать новые группы населения, к которым не «прилипал» уханьский вирус.

Чепурнов пояснил, что у «дельты», в отличие от его предшественников, сконструировалась антигенная детерминанта, способная лучше присоединяться к рецепторам. Процесс прикрепления к клетке для «дельта»-штамма стал значительно более легким.

«И вирус стал распространяться очень быстро, полностью вытеснив уханьский вариант — это банальный естественный отбор, по Дарвину», - сказал вирусолог «Ленте.ру».

По мнению Чепурнова, на сегодняшний день ни один из вариантов COVID-19 не может потеснить «дельту», но такой потенциал есть у «мю»-штамма.

Этот вариант способен эффективно уклоняться от иммунитета переболевших и вакцинированных, но пока не обладает такой контагиозностью.

«Пока «дельта» побеждает его из-за того, что у «мю» не изменилась конфигурация белкового участка, присоединяющегося к рецепторам, он просто не умеет так «прилипать». Но если у этого штамма произойдет рекомбинация, появится новый вариант, то ситуация станет довольно непростой», - заявил Александр Чепурнов.