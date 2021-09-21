Пока вы в маске: COVID-19 обогнал «испанку» по количеству жертв в США

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В США число жертв коронавируса превысило количество погибших от «испанки»

Количество умерших от COVID-19 в США на сегодняшний день составило 676 059 человек. По информации университета Джонса Хопкинса, такой показатель уже превышает число жертв эпидемии «испанки», которая бушевала в 1918-1919 годах. Однако пандемия испанского гриппа унесла самое большое количество жизней в американской истории, оставив эпидемии холеры XIX века далеко позади. В начале XX века точные подсчеты не были проведены, но приблизительные показатели Центров по контролю и профилактике заболеваний США показывают, что от него погибли порядка 675 тысяч человек.

Российский ученый допустил развитие болезни Альцгеймера после COVID-19

Перенесенная коронавирусная инфекция может стать причиной развития болезни Альцгеймера. Это допустил биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, кандидат биологических наук Александр Панчин, сообщает Ura.ru. По его словам, исследователи уже доказали, что после COVID-19 у некоторых пациентов ухудшается память и когнитивные способности.

Роспотребнадзор назвал срок вытеснения «дельтой» других штаммов коронавируса

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал срок вытеснения других вариантов коронавируса на территории России штаммом «дельта». Его слова передает РИА Новости. Как уточнил Хафизов, штамм «дельта» появился в стране примерно в конце апреля, а уже к середине лета стал доминирующим в стране. Этот вариант COVID-19 вытеснил остальные всего за пару месяцев. «Уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до 100 процентов образцов относились именно к этому варианту вируса», — отметил он.

Российскую экономику назвали условно выигравшей от коронавируса

Россию по итогам 2020 года можно считать условно выигравшей в суммарном приросте стоимости иностранных активов и обязательств в кризисе, вызванном COVID-19. Другими условно выигравшими странами стали США, Бразилия и Великобритания. Об этом в своей работе «Внешние счета и кризис COVID-19» пишут Галина Хейл из Университета Калифорнии в Санта-Крузе и Лучиана Ювеналь из Международного валютного фонда. Их данные приводит «Коммерсант». Хейл и Ювеналь уделили особое внимание различиям между «острой» фазой кризиса (первый квартал 2020-го) и его условным «ослаблением» по итогам года: результаты разных стран по разным классам активов в начале и конце 2020-го были разными, а сам характер посткризисного восстановления отличался от «стандартных» кризисов 1998 и 2008 годов.

На Украине заявили о возможном введении обязательной вакцинации от COVID-19