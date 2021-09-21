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Российский ученый допустил развитие болезни Альцгеймера после COVID-19

Lenta.ruиещё 1
15 минут назад

Перенесенная коронавирусная инфекция может стать причиной развития болезни Альцгеймера. Это допустил биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, кандидат биологических наук Александр Панчин, сообщает Ura.ru.

Ученый допустил опасное осложнение после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, исследователи уже доказали, что после COVID-19 у некоторых пациентов ухудшается память и когнитивные способности.

«Одной из гипотез причин развития Альцгеймера является возможная роль инфекционных агентов. (...) То есть коронавирус может навредить интеллектуальным функциям человека, и пока не известно, насколько это долгосрочное явление», — заявил Панчин.

Биоинформатик подчеркнул, что болезнь Альцгеймера может развиваться долго.

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Ранее невролог Будик объяснил ухудшение когнитивных способностей после COVID-19. По его словам, это связано с тем, что инфекция влияет на сосуды головного мозга. Врач отметил, что из-за COVID-19 кровь человека становится более вязкой — это также влияет на кровоснабжение.

Наука и техника,Александр Панчин,РИА Ura.ru,
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