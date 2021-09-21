Ученый допустил опасное осложнение после COVID-19

По его словам, исследователи уже доказали, что после COVID-19 у некоторых пациентов ухудшается память и когнитивные способности.

«Одной из гипотез причин развития Альцгеймера является возможная роль инфекционных агентов. (...) То есть коронавирус может навредить интеллектуальным функциям человека, и пока не известно, насколько это долгосрочное явление», — заявил Панчин .

Ранее невролог Будик объяснил ухудшение когнитивных способностей после COVID-19. По его словам, это связано с тем, что инфекция влияет на сосуды головного мозга. Врач отметил, что из-за COVID-19 кровь человека становится более вязкой — это также влияет на кровоснабжение.