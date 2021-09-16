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Вдохновленные космосом: впервые в истории на орбиту отправился гражданский экипаж

Газета.Ru
30 минут назад

16 сентября космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX стартовал с мыса Канаверал на орбиту. Запуск стал знаковым для всей космической отрасли: экипаж корабля полностью состоял из непрофессиональных астронавтов, ранее в истории такого не было. Миссия получила название «Вдохновение».

Команда Inspiration4 в условиях невесомости перед полетом в космос
1/19 Команда Inspiration4 в условиях невесомости перед полетом в космос
Фото: Inspiration4/Reuters
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Члены гражданского экипажа прибыли на стартовый комплекс 39A для предстоящего запуска, 15 сентября 2021 года
2/19 Члены гражданского экипажа прибыли на стартовый комплекс 39A для предстоящего запуска, 15 сентября 2021 года
Фото: SpaceX
Члены гражданского экипажа Крис Семброски, Сиан Проктор, Джаред Айзекман и Хейли Арсено прибыли на стартовый комплекс 39A для предстоящего запуска, 15 сентября 2021 года
3/19 Члены гражданского экипажа Крис Семброски, Сиан Проктор, Джаред Айзекман и Хейли Арсено прибыли на стартовый комплекс 39A для предстоящего запуска, 15 сентября 2021 года
Фото: Spacex/Global Look Press
Илон Маск приветствует команду Inspitarion4 на стартовом комплексе космического центра Кеннеди, 15 сентября 2021 года
4/19 Илон Маск приветствует команду Inspitarion4 на стартовом комплексе космического центра Кеннеди, 15 сентября 2021 года
Фото: Joe Skipper/Reuters
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Члены гражданского экипажа перед запуском в космос на корабле SpaceX Crew Dragon Resilience, 15 сентября 2021 года
5/19 Члены гражданского экипажа перед запуском в космос на корабле SpaceX Crew Dragon Resilience, 15 сентября 2021 года
Фото: Spacex/Global Look Press
Члены гражданского экипажа Хейли Арсено и Сиан Проктор перед запуском в космос на корабле SpaceX Crew Dragon Resilience
6/19 Члены гражданского экипажа Хейли Арсено и Сиан Проктор перед запуском в космос на корабле SpaceX Crew Dragon Resilience
Фото: Spacex/Global Look Press
Члены гражданского экипажа Крис Семброски, Сиан Проктор, Джаред Айзекман и Хейли Арсено перед предстоящим запуском, 15 сентября 2021 года
7/19 Члены гражданского экипажа Крис Семброски, Сиан Проктор, Джаред Айзекман и Хейли Арсено перед предстоящим запуском, 15 сентября 2021 года
Фото: Inspiration4/Reuters
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Члены гражданского экипажа Хейли Арсено и Сиан Проктор перед запуском в космос на корабле SpaceX Crew Dragon Resilience, 15 сентября 2021 года
8/19 Члены гражданского экипажа Хейли Арсено и Сиан Проктор перед запуском в космос на корабле SpaceX Crew Dragon Resilience, 15 сентября 2021 года
Фото: Spacex/Global Look Press
Ракета SpaceX Falcon 9 перед запуском, 15 сентября 2021 года
9/19 Ракета SpaceX Falcon 9 перед запуском, 15 сентября 2021 года
Фото: SpaceX
Дэвид и Нора Турман в ожидании запуска Inspiration4 в Титусвилле, Флорида, 15 сентября 2021 года
10/19 Дэвид и Нора Турман в ожидании запуска Inspiration4 в Титусвилле, Флорида, 15 сентября 2021 года
Фото: Steve Nesius/Reuters
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Запуск корабля SpaceX Crew Dragon Resilience в космос, 15 сентября 2021 года
11/19 Запуск корабля SpaceX Crew Dragon Resilience в космос, 15 сентября 2021 года
Фото: SpaceX
Во время запуска ракеты SpaceX Falcon 9 с гражданским экипажем на борту капсулы Crew Dragon, 15 сентября 2021 года
12/19 Во время запуска ракеты SpaceX Falcon 9 с гражданским экипажем на борту капсулы Crew Dragon, 15 сентября 2021 года
Фото: Thom Baur/Reuters
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 с гражданским экипажем на борту капсулы Crew Dragon, 15 сентября 2021 года
13/19 Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 с гражданским экипажем на борту капсулы Crew Dragon, 15 сентября 2021 года
Фото: John Raoux/AP
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Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 с гражданским экипажем на борту капсулы Crew Dragon, 15 сентября 2021 года
14/19 Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 с гражданским экипажем на борту капсулы Crew Dragon, 15 сентября 2021 года
Фото: Sam Wolfe/Reuters
Корабль SpaceX Crew Dragon Resilience в космосе
15/19 Корабль SpaceX Crew Dragon Resilience в космосе
Фото: SpaceX
The Inspiration 4 civilian crew aboard a Crew Dragon capsule and SpaceX Falcon 9 rocket launches from Pad 39A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, September 15, 2021
16/19 The Inspiration 4 civilian crew aboard a Crew Dragon capsule and SpaceX Falcon 9 rocket launches from Pad 39A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, September 15, 2021
Фото: Steve Nesius/Reuters
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Члены гражданского экипажа Inspiration4, 15 сентября 2021 года
17/19 Члены гражданского экипажа Inspiration4, 15 сентября 2021 года
Фото: Inspiration4/Reuters
Члены гражданского экипажа Крис Семброски, Сиан Проктор, Джаред Айзекман и Хейли Арсено перед предстоящим запуском
18/19 Члены гражданского экипажа Крис Семброски, Сиан Проктор, Джаред Айзекман и Хейли Арсено перед предстоящим запуском
Фото: Inspiration4/Reuters
Вид с купола корабля SpaceX Crew Dragon Resilience
19/19 Вид с купола корабля SpaceX Crew Dragon Resilience
Фото: SpaceX

Трехдневный полет возглавил миллиардер и профессиональный гражданский пилот Джаред Айзекман, фактически оплативший «билет» остальным космическим туристам. Запуск он превратил в благотворительную акцию – он организовал сбор средств для детской больницы Сент-Джуд, специализирующейся на лечении рака. С помощью полета миллиардер планирует привлечь около $200 млн.

Вместе с Айзекманом в космос отправились бывшая пациентка этой больницы 29-летняя Хейли Арсено с протезом бедренной кости, 41-летний инженер Крис Семброски и 51-летняя профессор и пилот Сиан Проктор.

Астронавты поднялись на высоту в 585 км, один виток вокруг Земли Crew Dragon делает за 90 минут. Во время полета экипаж будет проводить научные исследования.

Общество,Фото,Крис Семброски,Джаред Айзекман,SpaceX,
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