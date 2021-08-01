В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Российский депутат захотел обязать избирателей жить до 80 лет

Ювелина Бернст
1 час назад

Депутат "Единой России" Александр Ильтяков на встрече с жителями Половинского района Курганской области потребовал от них подписать «соглашение о долголетии», пишет 45.Ru.

Российский депутат захотел обязать избирателей жить до 80 лет
Фото: ТАССТАСС

Согласно договору, граждане обязуются не злоупотреблять алкоголем, не курить сигареты, не употреблять наркотики, не материться и вести активный образ жизни. Подписавшие соглашение также обещают «беречь друг друга, дарить улыбки, желать только добра», «жить любовью и прощением друг к другу», а также «усваивать положительные эмоции от чтения книг, прослушивания музыкальных композиций и увлечения творчеством».

Однако жители Половинского района отказались подписывать «документ». После того, как Ильтяков зачитал текст соглашения, местная жительница заявила, что и так соблюдает эти условия, но все равно не уверена, что доживет до 80 лет — из-за плохих условий жизни в регионе.

Местный священник Александр Гадиян тоже сказал, что не видит необходимости в подписании соглашения. Вместо этого он предложил ускорить строительство местного храма. На что депутат спросил: «Для кого строить ваш сарай?». После этого батюшка и местные жители недовольные хамством депутата покинули собрание.

Ильтяков заявил, что «это был саботаж» со стороны противников губернатора Курганской области и главы администрации района. По словам депутата, после встречи стороны все-таки подписали соглашение, а храм он назвал сараем, потому что его не могут достроить 15 лет — значит он не нужен людям, при этом священник живет в двухэтажном доме.

Общество,Александр Ильтяков,Единая Россия,Курганская Область,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители