Российский депутат захотел обязать избирателей жить до 80 лет

Депутат "Единой России" Александр Ильтяков на встрече с жителями Половинского района Курганской области потребовал от них подписать «соглашение о долголетии», пишет 45.Ru.

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Согласно договору, граждане обязуются не злоупотреблять алкоголем, не курить сигареты, не употреблять наркотики, не материться и вести активный образ жизни. Подписавшие соглашение также обещают «беречь друг друга, дарить улыбки, желать только добра», «жить любовью и прощением друг к другу», а также «усваивать положительные эмоции от чтения книг, прослушивания музыкальных композиций и увлечения творчеством».

Однако жители Половинского района отказались подписывать «документ». После того, как Ильтяков зачитал текст соглашения, местная жительница заявила, что и так соблюдает эти условия, но все равно не уверена, что доживет до 80 лет — из-за плохих условий жизни в регионе.

Местный священник Александр Гадиян тоже сказал, что не видит необходимости в подписании соглашения. Вместо этого он предложил ускорить строительство местного храма. На что депутат спросил: «Для кого строить ваш сарай?». После этого батюшка и местные жители недовольные хамством депутата покинули собрание.