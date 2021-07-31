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Слова депутата «Единой России» о церкви возмутили местных жителей

Ювелина Бернст
1 час назад

Депутат "Единой России" Александр Ильтяков на встрече с жителями Половинского района Курганской области назвал церковь сараем, чем возмутил граждан. Видео с данной встречи опубликовал Telegram-канал Redovka.

Батюшка, присутствовавший на собрании, попросил депутата достроить местную церковь.

«Для кого строить ваш сарай? Зачем строить сарай, в который люди должны приходить?», - ответил на это Ильтяков.

После этого батюшка вышел из зала, за ним последовали недовольные хамством депутата местные жители. Парламентарий в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что ему не за что приносить извинения.

«Никто не просил извиняться. Я же никого не оскорбил. Я просто назвал так место. Кстати, с тюркских языков если говорить, сарай – это вообще-то дворец», - сказал Ильтяков.

Он отметил, что не видит необходимости в строительстве церкви.

«Зачем строить очередной сарай, если туда никто не пойдет молиться? Для кого? Для батюшки, чтобы он там обогащался? 10 тысяч в районе людей, вы за 15 лет не можете построить этот храм», - высказался парламентарий.

Ильтяков заявил Ura.ru, что мероприятие саботировали сторонники бывшего руководства района, а батюшку попутали бесы. Он также добавил, что священник позже извинился перед ним.

Общество,Видео,Александр Ильтяков,Единая Россия,Радиостанция "Говорит Москва",Курганская Область,
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