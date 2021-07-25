Журналисты посетили второй особняк начальника ГИБДД Ставрополья

Издание «Комсомольская правда» побывало во втором доме арестованного за взятки начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Telegram-канал Александра Хинштейна

Еще один дом Сафонова находится в станице Новомарьевской, расположенной в 15 км от Ставрополя. Трехэтажный «особняк» возвышается над окрестными домами и заметен издалека, пишут журналисты. Дом окружен трехметровым забором.

По словам соседей, дом строят уже 10 лет. Издание отмечает, что дом выглядит брошенным: краска на воротах облупилась, во дворе выросли камыши, через окна видны голые стены. Рядом с забором — гора строительного мусора, а в строительном вагончике поселилась корова.

Станицу, где расположен дом, уже пять лет возглавляет отец правоохранителя Николай Сафонов. До этого в сеть попали кадры из одного из домов Сафонова с «царским убранством». Об интерьере дома сына Николай Сафонов пошутил, что у каждого свои представления о красоте, а материальная ценность интерьера сильно преувеличена.

Он считает арест сына «чьим-то проплаченным заказом». По его словам, за несколько недель до этого Алексей Сафонов рассказал отцу, что его вызывали и предлагали написать рапорт об отставке. Но он не согласился.