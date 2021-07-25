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Журналисты посетили второй особняк начальника ГИБДД Ставрополья

Ювелина Бернст
50 минут назад

Издание «Комсомольская правда» побывало во втором доме арестованного за взятки начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова.

Журналисты посетили второй особняк начальника ГИБДД Ставрополья
Фото: Telegram-канал Александра ХинштейнаTelegram-канал Александра Хинштейна

Еще один дом Сафонова находится в станице Новомарьевской, расположенной в 15 км от Ставрополя. Трехэтажный «особняк» возвышается над окрестными домами и заметен издалека, пишут журналисты. Дом окружен трехметровым забором.

По словам соседей, дом строят уже 10 лет. Издание отмечает, что дом выглядит брошенным: краска на воротах облупилась, во дворе выросли камыши, через окна видны голые стены. Рядом с забором — гора строительного мусора, а в строительном вагончике поселилась корова.

Станицу, где расположен дом, уже пять лет возглавляет отец правоохранителя Николай Сафонов. До этого в сеть попали кадры из одного из домов Сафонова с «царским убранством». Об интерьере дома сына Николай Сафонов пошутил, что у каждого свои представления о красоте, а материальная ценность интерьера сильно преувеличена.

Он считает арест сына «чьим-то проплаченным заказом». По его словам, за несколько недель до этого Алексей Сафонов рассказал отцу, что его вызывали и предлагали написать рапорт об отставке. Но он не согласился.

21 июля суд заключил Сафонова под стражу на два месяца. Ему и нескольким десяткам сотрудников местного ГИБДД вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей.

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