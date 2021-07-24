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Отец начальника ГИБДД Ставрополья высказался о его "золотом унитазе"

Ювелина Бернст
21 минуту назад

Николай Сафонов, отец арестованного за взятки начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, назвал арест сына чьим-то проплаченным заказом, пишет «Комсомольская правда».

Отец главы ГИБДД Ставрополья высказался о его аресте
Фото: stapravda.rustapravda.ru

Сафонов-старший пять лет возглавляет станицу Новомарьевскую, расположенную в 15 км от Ставрополя. В станице его сын построил еще один дом - трехэтажный особняк, возвышающийся над окрестными домами.

О «царском» убранстве дома Николай Сафонов пошутил, что у каждого свои представления о красоте, а материальная ценность интерьера сильно преувеличена. Так, по его словам, «золотой унитаз» купили за 23 тысячи рублей.

Главу ставропольского ГИБДД Сафонова арестовали на 2 месяца

То, что Алексей Сафонов все записывал на родственников, его отец опровергает. Он рассказал, что его дочери (сестры полицейского) - обеспеченные женщины (одна из них тоже в полиции в криминалистике и получает оклад в 128 тысяч). Сам Сафонов в материальной помощи сына никогда не нуждался.

«Никакой великой недвижимости у сына нет. Он очень аккуратный парень насчет этого», - добавил отец арестованного полицейского.

Он считает арест сына чьим-то проплаченным заказом. По его словам, за несколько недель до этого Алексей Сафонов рассказал отцу, что его вызывали и предлагали написать рапорт об отставке. Но он не согласился.

21 июля суд заключил Сафонова под стражу на два месяца. Ему и нескольким десяткам сотрудников местного ГИБДД вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей.

Общество,Николай Сафонов,Алексей Сафонов,ГИБДД,Комсомольская правда,Ставропольский Край,Ставрополь,
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