Отец главы ГИБДД Ставрополья высказался о его аресте

Николай Сафонов, отец арестованного за взятки начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, назвал арест сына чьим-то проплаченным заказом, пишет «Комсомольская правда».

Фото: stapravda.ru stapravda.ru

Сафонов-старший пять лет возглавляет станицу Новомарьевскую, расположенную в 15 км от Ставрополя. В станице его сын построил еще один дом - трехэтажный особняк, возвышающийся над окрестными домами.

О «царском» убранстве дома Николай Сафонов пошутил, что у каждого свои представления о красоте, а материальная ценность интерьера сильно преувеличена. Так, по его словам, «золотой унитаз» купили за 23 тысячи рублей.

То, что Алексей Сафонов все записывал на родственников, его отец опровергает. Он рассказал, что его дочери (сестры полицейского) - обеспеченные женщины (одна из них тоже в полиции в криминалистике и получает оклад в 128 тысяч). Сам Сафонов в материальной помощи сына никогда не нуждался.

«Никакой великой недвижимости у сына нет. Он очень аккуратный парень насчет этого», - добавил отец арестованного полицейского.

Он считает арест сына чьим-то проплаченным заказом. По его словам, за несколько недель до этого Алексей Сафонов рассказал отцу, что его вызывали и предлагали написать рапорт об отставке. Но он не согласился.