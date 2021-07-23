Арестованная недвижимость фигурантов уголовных дел

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографии интерьера дома арестованного главы управления ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова. На снимках запечатлены сауна, бильярдная, тренажерный зал, в интерьере много лепнины и преобладают золотые цвета (даже унитаз в доме - «золотой»).
Сафонов стал фигурантом дела по части 6 статьи 290 УК РФ о получении взятки в особо крупном размере организованной группой.
Любовью к роскоши отличался и бывший сенатор Рауф Арашуков, которого задержали в январе 2017 года в зале заседаний Совета Федерации и позже арестовали. Сенатору предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Вину Арашуков не признал. Следователи проводили обыски у семьи Арашукова и показали видео из его петербургской квартиры. В ней тоже много лепнины и «золота».
РБК сообщил, что Басманный суд изъял часть имущества Арашуковых в пользу государства, среди изъятого - три квартиры, девять жилых домов, семь земельных участков и 14 автомобилей.
До Арашукова своем жильем прославился «золотой полковник» Дмитрий Захарченко. В сентябре 2016 года при обыске квартиры, оформленной на сестру Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро. По одной из версий, эти деньги являются частью суммы, которая обманом была выведена из активов Нота-банка, по другой - они были «общаком», принадлежащим силовикам или криминалитету.
После этого правоохранители начали проверять членов семьи полицейского. В итоге у Захарченко и его родственников были найдены средства на общую сумму около девяти миллиардов рублей. Сообщалось, что Захарченко купил четырехкомнатную квартиру и переделал одну из комнат под сейф с кодом на двери. Квартира площадью 143 «квадрата» была отремонтированной, но почти пустой.
У семьи Захарченко в доход государства изъяли деньги на сумму около восьми миллиардов рублей, 27 квартир и машиномест, четыре автомобиля и золотой слиток.
В 2018 году были арестованы несколько бывших дагестанских чиновников -бывший исполняющий обязанности премьера Абдусамад Гамидов, два его заместителя и экс-министр образования. Им вменяли хищение средств, выделенных из бюджета. Следователи опубликовали видеосъемку обысков у чиновников, на видео - дом с колоннами и балконами, на которых развешаны шкуры животных. Позже имущество семьи Гамидова арестовали.