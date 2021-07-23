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Арестованная недвижимость фигурантов уголовных дел

Александр Котлеткин
31 минуту назад

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографии интерьера дома арестованного главы управления ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова. На снимках запечатлены сауна, бильярдная, тренажерный зал, в интерьере много лепнины и преобладают золотые цвета (даже унитаз в доме - «золотой»).

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографии интерьера дома арестованного главы управления ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова.
1/13 Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографии интерьера дома арестованного главы управления ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова.
Фото: Телеграм-канал Александра Хинштейна
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На снимках запечатлены сауна, бильярдная, тренажерный зал, в интерьере много лепнины и преобладают золотые цвета (даже унитаз в доме - «золотой»).
2/13 На снимках запечатлены сауна, бильярдная, тренажерный зал, в интерьере много лепнины и преобладают золотые цвета (даже унитаз в доме - «золотой»).
Фото: Телеграм-канал Александра Хинштейна
Сафонов стал фигурантом дела по части 6 статьи 290 УК РФ о получении взятки в особо крупном размере организованной группой.
3/13  Сафонов стал фигурантом дела по части 6 статьи 290 УК РФ о получении взятки в особо крупном размере организованной группой.
Фото: Телеграм-канал Александра Хинштейна
4/13 
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Любовью к роскоши отличался и бывший сенатор Рауф Арашуков, которого задержали в январе 2017 года в зале заседаний Совета Федерации и позже арестовали.
5/13 Любовью к роскоши отличался и бывший сенатор Рауф Арашуков, которого задержали в январе 2017 года в зале заседаний Совета Федерации и позже арестовали.
Фото: Следственный комитет
Сенатору предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Вину Арашуков не признал.
6/13 Сенатору предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Вину Арашуков не признал.
Фото: Следственный комитет
Следователи проводили обыски у семьи Арашукова и показали видео из его петербургской квартиры. В ней тоже много лепнины и «золота».
7/13 Следователи проводили обыски у семьи Арашукова и показали видео из его петербургской квартиры. В ней тоже много лепнины и «золота».
Фото: Следственный комитет
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РБК сообщил, что Басманный суд изъял часть имущества Арашуковых в пользу государства, среди изъятого - три квартиры, девять жилых домов, семь земельных участков и 14 автомобилей.
8/13 РБК сообщил, что Басманный суд изъял часть имущества Арашуковых в пользу государства, среди изъятого - три квартиры, девять жилых домов, семь земельных участков и 14 автомобилей.
Фото: Следственный комитет
До Арашукова своем жильем прославился «золотой полковник» Дмитрий Захарченко. В сентябре 2016 года при обыске квартиры, оформленной на сестру Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро.
9/13 До Арашукова своем жильем прославился «золотой полковник» Дмитрий Захарченко. В сентябре 2016 года при обыске квартиры, оформленной на сестру Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро.
Фото: Соцсети
После этого правоохранители начали проверять членов семьи полицейского. В итоге у Захарченко и его родственников были найдены средства на общую сумму около девяти миллиардов рублей.
10/13 После этого правоохранители начали проверять членов семьи полицейского. В итоге у Захарченко и его родственников были найдены средства на общую сумму около девяти миллиардов рублей.
Фото: Соцсети
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В 2018 году были арестованы несколько бывших дагестанских чиновников -бывший исполняющий обязанности премьера Абдусамад Гамидов, два его заместителя и экс-министр образования.
11/13 В 2018 году были арестованы несколько бывших дагестанских чиновников -бывший исполняющий обязанности премьера Абдусамад Гамидов, два его заместителя и экс-министр образования.
Фото: Соцсети
Им вменяли хищение средств, выделенных из бюджета. Следователи опубликовали видеосъемку обысков у чиновников, на видео - дом с колоннами и балконами, на которых развешаны шкуры животных.
12/13 Им вменяли хищение средств, выделенных из бюджета. Следователи опубликовали видеосъемку обысков у чиновников, на видео - дом с колоннами и балконами, на которых развешаны шкуры животных.
Фото: Соцсети
Позже имущество семьи Гамидова арестовали.
13/13 Позже имущество семьи Гамидова арестовали.
Фото: Соцсети

Сафонов стал фигурантом дела по части 6 статьи 290 УК РФ о получении взятки в особо крупном размере организованной группой.

Видео дня

Любовью к роскоши отличался и бывший сенатор Рауф Арашуков, которого задержали в январе 2017 года в зале заседаний Совета Федерации и позже арестовали. Сенатору предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Вину Арашуков не признал. Следователи проводили обыски у семьи Арашукова и показали видео из его петербургской квартиры. В ней тоже много лепнины и «золота».

РБК сообщил, что Басманный суд изъял часть имущества Арашуковых в пользу государства, среди изъятого - три квартиры, девять жилых домов, семь земельных участков и 14 автомобилей.

До Арашукова своем жильем прославился «золотой полковник» Дмитрий Захарченко. В сентябре 2016 года при обыске квартиры, оформленной на сестру Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро. По одной из версий, эти деньги являются частью суммы, которая обманом была выведена из активов Нота-банка, по другой - они были «общаком», принадлежащим силовикам или криминалитету.

После этого правоохранители начали проверять членов семьи полицейского. В итоге у Захарченко и его родственников были найдены средства на общую сумму около девяти миллиардов рублей. Сообщалось, что Захарченко купил четырехкомнатную квартиру и переделал одну из комнат под сейф с кодом на двери. Квартира площадью 143 «квадрата» была отремонтированной, но почти пустой.

У семьи Захарченко в доход государства изъяли деньги на сумму около восьми миллиардов рублей, 27 квартир и машиномест, четыре автомобиля и золотой слиток.

В 2018 году были арестованы несколько бывших дагестанских чиновников -бывший исполняющий обязанности премьера Абдусамад Гамидов, два его заместителя и экс-министр образования. Им вменяли хищение средств, выделенных из бюджета. Следователи опубликовали видеосъемку обысков у чиновников, на видео - дом с колоннами и балконами, на которых развешаны шкуры животных. Позже имущество семьи Гамидова арестовали.

Общество,Фото,Абдусамад Гамидов,Дмитрий Захарченко,Александр Хинштейн,Алексей Сафонов,ГИБДД,Совет Федерации,Госдума,РБК,Ставропольский Край,
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