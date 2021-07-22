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Каким знаменитостям довелось побывать героями граффити

Александр Котлеткин
1 час назад
На одном из домов Лондона в июле 2021 года появилось граффити с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. К изображению Лаврова на рисунке добавлена фраза «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?» на английском языке (слова Лаврова, сказанные в 2008 году британскому коллеге Дэвиду Милибэнду).
Граффити с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Лондоне.
1/9 Граффити с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Лондоне.
Фото: Соцсети
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В октябре 2015 года на набережной Ялты нарисовали президента России Владимира Путина за штурвалом корабля. На рисунке рядом с ним летит истребитель, оставляя за собой след - флаг России. Граффити сопроводили хэштегом #наш.
2/9  В октябре 2015 года на набережной Ялты нарисовали президента России Владимира Путина за штурвалом корабля. На рисунке рядом с ним летит истребитель, оставляя за собой след - флаг России. Граффити сопроводили хэштегом #наш.
Фото: РИА Новости
В 2016 году на «Аллее Космонавтов» в подмосковном Красногорске появилось граффити с первым человеком в космосе Юрием Гагариным.
3/9 В 2016 году на «Аллее Космонавтов» в подмосковном Красногорске появилось граффити с первым человеком в космосе Юрием Гагариным.
Фото: РИА Новости
В 2019-м во дворе на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга появился портрет основателя города Петра I. Художники из объединения HoodGraff нарисовали его ко дню рождения Петербурга.
4/9 В 2019-м во дворе на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга появился портрет основателя города Петра I. Художники из объединения HoodGraff нарисовали его ко дню рождения Петербурга.
Фото: globallookpress.com
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В 2020 году самый большой в мире портрет маршала Георгия Жукова украсил дом на Арбате. Площадь портрета составила более 250 квадратных метров.
5/9 В 2020 году самый большой в мире портрет маршала Георгия Жукова украсил дом на Арбате. Площадь портрета составила более 250 квадратных метров.
Фото: РИА Новости
В июне 2021-го в Женеве перед саммитом США и России появилось граффити с оппозиционером Алексеем Навальным и надписью «Герой нашего времени» на французском. Оно повторяет рисунок, появившийся в Пушкарском саду Санкт-Петербурга в апреле.
6/9 В июне 2021-го в Женеве перед саммитом США и России появилось граффити с оппозиционером Алексеем Навальным и надписью «Герой нашего времени» на французском. Оно повторяет рисунок, появившийся в Пушкарском саду Санкт-Петербурга в апреле.
Фото: Reuters
Одно из самых знаменитых граффити - «Братский поцелуй» Дмитрия Врубеля на Берлинский стене, изображающее поцелуй лидеров СССР и ГДР Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера. «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», - так подписан рисунок.
7/9 Одно из самых знаменитых граффити - «Братский поцелуй» Дмитрия Врубеля на Берлинский стене, изображающее поцелуй лидеров СССР и ГДР Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера. «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», - так подписан рисунок.
Фото: Reuters
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На участке Берлинской стены также нарисован президент СССР Михаил Горбачёв с серпом и молотом в руках.
8/9 На участке Берлинской стены также нарисован президент СССР Михаил Горбачёв с серпом и молотом в руках.
Фото: РИА Новости
А в венесуэльском городе Мерида на одной из стен изображен Владимир Ленин с флагом СССР.
9/9 А в венесуэльском городе Мерида на одной из стен изображен Владимир Ленин с флагом СССР.
Фото: globallookpress.com
Персональные граффити появлялись у многих российских политиков и знаменитых россиян.
В октябре 2015 года на набережной Ялты нарисовали президента России Владимира Путина за штурвалом корабля. На рисунке рядом с ним летит истребитель, оставляя за собой след - флаг России. Граффити сопроводили хэштегом #наш.
В 2016 году на «Аллее Космонавтов» в подмосковном Красногорске появилось граффити с первым человеком в космосе Юрием Гагариным.
В 2019-м во дворе на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга появился портрет основателя города Петра I. Художники из объединения HoodGraff нарисовали его ко дню рождения Петербурга.
В 2020 году самый большой в мире портрет маршала Георгия Жукова украсил дом на Арбате. Площадь портрета составила более 250 квадратных метров.
В июне 2021-го в Женеве перед саммитом США и России появилось граффити с оппозиционером Алексеем Навальным и надписью «Герой нашего времени» на французском. Оно повторяет рисунок, появившийся в Пушкарском саду Санкт-Петербурга в апреле.
Одно из самых знаменитых граффити - «Братский поцелуй» Дмитрия Врубеля на Берлинский стене, изображающее поцелуй лидеров СССР и ГДР Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера. «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», - так подписан рисунок.
На участке Берлинской стены также нарисован президент СССР Михаил Горбачёв с серпом и молотом в руках.
Общество,Фото,Дэвид Милибэнд,Эрих Хонеккер,Дмитрий Врубель,Леонид Брежнев,Георгий Жуков,Алексей Навальный,Юрий Гагарин,Михаил Горбачев,Сергей Лавров,Владимир Путин,Россия,
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