Каким знаменитостям довелось побывать героями граффити

Персональные граффити появлялись у многих российских политиков и знаменитых россиян.
В октябре 2015 года на набережной Ялты нарисовали президента России Владимира Путина за штурвалом корабля. На рисунке рядом с ним летит истребитель, оставляя за собой след - флаг России. Граффити сопроводили хэштегом #наш.
В 2016 году на «Аллее Космонавтов» в подмосковном Красногорске появилось граффити с первым человеком в космосе Юрием Гагариным.
В 2019-м во дворе на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга появился портрет основателя города Петра I. Художники из объединения HoodGraff нарисовали его ко дню рождения Петербурга.
В 2020 году самый большой в мире портрет маршала Георгия Жукова украсил дом на Арбате. Площадь портрета составила более 250 квадратных метров.
В июне 2021-го в Женеве перед саммитом США и России появилось граффити с оппозиционером Алексеем Навальным и надписью «Герой нашего времени» на французском. Оно повторяет рисунок, появившийся в Пушкарском саду Санкт-Петербурга в апреле.
Одно из самых знаменитых граффити - «Братский поцелуй» Дмитрия Врубеля на Берлинский стене, изображающее поцелуй лидеров СССР и ГДР Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера. «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», - так подписан рисунок.
На участке Берлинской стены также нарисован президент СССР Михаил Горбачёв с серпом и молотом в руках.