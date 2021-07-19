"Вопрос приоритетов": Эксперт об идее выплатить пенсионерам пособия за вакцинацию

"В Москве для лиц старшего возраста уже вводились денежные поощрения в связи с вакцинацией. В принципе идея стимулирования вакцинации населения правильная, так как темпы вакцинации необходимо увеличить.
Но если мы говорим о вакцинации населения в целом, то проблема в том, что пенсионеры не являются такой группой, которая наименьшим образом склонна к вакцинации. Напротив, пенсионеры по сравнению с другими группами населения в большей степени идут на вакцинацию, более позитивно к ней относятся.
Если стоит задача ввести материальное стимулирование только для этой группы, то, наверное, этого будет не вполне достаточно. Потому что другие группы также нуждаются во внимании, чтобы увеличить охват вакцинации.
Нужно найти средства на эти выплаты. Хорошо, если это будет федеральный бюджет. Но это вопрос приоритетов, насколько данная мера в именно этой группе сейчас актуальна", - отметила Гришина.