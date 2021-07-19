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В Госдуме предложили выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию

RT на русском
13 минут назад
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19. Копия письма на имя главы Минтруда Олега Котякова есть в распоряжении RT.
Пенсионерам предложили платить за вакцинацию
Фото: © Павел Бедняков РИА Новости© Павел Бедняков РИА Новости
В своём обращении законодатель отметил, что в настоящее время власти ряда регионов пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет.
«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — говорится в тексте обращения.
Законодатель отметил, что предоставление данных пособий может стать значительной мерой поддержки и стимулом для пожилых граждан в вопросе вакцинации.
Ранее в Госдуме предложили предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска гражданам, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации.
Политика,Социология,Василий Власов,Минтруд,Госдума,
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