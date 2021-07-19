Пока вы в маске: В Госдуме захотели заплатить пенсионерам за прививку

Депутат Власов предложил выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию от COVID-19

Ввести единовременное пособие в десять тысяч рублей для привившихся от коронавируса пенсионеров предложил депутат Госдумы Василий Власов . Свою идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова , пишет RT. Парламентарий отмечает, что сейчас региональные власти пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет.

Выявлены защищающие от смерти из-за коронавируса лекарства

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили, что пациенты, принимающие статины для снижения уровня плохого холестерина, снижают риск смерти от COVID-19 при госпитализации на 41 процент. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В Москве перестали действовать QR-коды для посещения ресторанов

В Москве с сегодняшнего дня, 19 июля, вступил в силу указ мэра столицы Сергея Собянина об отмене QR-кодов для посещения ресторанов. Теперь фудкорты, расположенные в торговых центрах, а также точки общественного питания, можно будет посещать без QR-кодов. Кроме того, заведения будут работать не только на вынос и доставку.

Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ предварительно достиг около 60 процентов

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России достиг около 60 процентов по предварительным данным исследований института Пастера. Об этом в воскресенье, 18 июля, рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского одноименного института эпидемиологии и микробиологии Арег Тотолян . По его словам, этот уровень недостаточно высок, чтобы можно было «выдохнуть». Такие показатели помогают лишь управлять процессом.

Россиянам дали советы перед ревакцинацией от COVID-19