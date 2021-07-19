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Пока вы в маске: В Госдуме захотели заплатить пенсионерам за прививку

Елена Прошина
14 минут назад

Депутат Власов предложил выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию от COVID-19

Ввести единовременное пособие в десять тысяч рублей для привившихся от коронавируса пенсионеров предложил депутат Госдумы Василий Власов. Свою идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT. Парламентарий отмечает, что сейчас региональные власти пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет.

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Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили, что пациенты, принимающие статины для снижения уровня плохого холестерина, снижают риск смерти от COVID-19 при госпитализации на 41 процент. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Россиянам дали советы перед ревакцинацией от COVID-19

Здоровым людям не требуется никакой специальной подготовки к ревакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. По словам специалиста, "нужно просто пройти диспансеризацию, как положено".
Общество,Арег Тотолян,Антон Котяков,Василий Власов,Сергей Собянин,Минтруд,Госдума,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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