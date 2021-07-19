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Депутат Власов предложил выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию от COVID-19

BFM.RUиещё 14
36 минут назад
Ввести единовременное пособие в десять тысяч рублей для привившихся от коронавируса пенсионеров предложил депутат Госдумы Василий Власов. Свою идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT.
В Госдуме предложили поощрить пенсионеров за прививку
Фото: ТАССТАСС
Парламентарий отмечает, что сейчас региональные власти пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет.
Власов считает, что предоставление пособий на уровне всей страны может стать значительной мерой поддержки и стимулом для пенсионеров в вопросе вакцинации.
Общество,Антон Котяков,Василий Власов,Минтруд,Госдума,
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