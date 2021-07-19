В Госдуме предложили поощрить пенсионеров за прививку

Ввести единовременное пособие в десять тысяч рублей для привившихся от коронавируса пенсионеров предложил депутат Госдумы Василий Власов. Свою идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT.Парламентарий отмечает, что сейчас региональные власти пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет.Выявлены защищающие от смерти из-за COVID лекарстваВласов считает, что предоставление пособий на уровне всей страны может стать значительной мерой поддержки и стимулом для пенсионеров в вопросе вакцинации.