СМИ узнали подробности смерти задержанного за убийство Пузиковой

СМИ узнали о подробностях гибели кикбоксёра Алексея Ряскова в тюремной больнице. Его отправили в СИЗО как обвиняемого в убийстве вдовы банкира Екатерины Пузиковой. В субботу, 17 июля, его нашли мертвым, пишет «КП» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фото: Youtube Youtube

«По предварительной версии, 17 июля он покончил с собой», - заявил источник.

Подследственного пытались спасти, но реанимационные действия результата не дали. В палате также нашли предсмертную записку. Рясков написал добрые слова своим близким. При этом Пузикову он охарактеризовал не самым лучшим образом.

Банкир Дмитрий Пузиков умер после банкета в 2021 году. Его вдову, Екатерину Пузикову два раза признавали виновной в смерти банкира, но затем оправдали.

В начале июля Алексей Рясков выложил в Instagram видео, в котором заявил, что помог оправдать банкиршу, с которой у него были отношения. Для этого он и её родные собрали 15 млн рублей для взятки.

После этого заявления Екатерина вернулась из Краснодара в Самару. Она встретилась с Алексеем в своей квартире на Садовой. Произошла ссора, кикбоксер топором зарубил экс-возлюбленную. В суде он заявил, что защищался от Пузиковой с ножом.

Ряскова задержали в заволжском селе Торновое. Силовики прибыли туда после сигнала местных жителей о неадекватном полураздетом человеке, который бегал по улице и стучался в окна.