Инцидент на похоронах Мамонова: Гроб с телом музыканта не влез в могилу

Основатель и лидер культовой группы «Звуки Му» умер 15 июля в возрасте 70 лет. Артист и музыкант боролся с коронавирусом почти три недели. О том, что он заразился стало известно 1 июля. Мамонов лечился дома, но затем ему резко стало плохо. Музыканта увезли в больницу в Коммунарку и подключили к ИВЛ. У него было зафиксировано 87-процентное поражение лёгких.