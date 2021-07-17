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Гроб с телом Мамонова не влез в могилу

News.ru
55 минут назад
На похоронах 70-летнего Петра Мамонова произошёл неприятный инцидент. Гроб с его телом не влез в могилу, её срочно пришлось расширять. Об этом написал в Facebook блогер Митя Самойлов.
Инцидент на похоронах Мамонова: Гроб с телом музыканта не влез в могилу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На похоронах Петра Мамонова гроб не влез в могилу. Пришлось доставать и расширять. Не знаю, что это значит, но впечатление производит сильное. Даже тут Мамонов ухитрился выступить ни на кого не похожим образом, — рассказал Самойлов.
Основатель и лидер культовой группы «Звуки Му» умер 15 июля в возрасте 70 лет. Артист и музыкант боролся с коронавирусом почти три недели. О том, что он заразился стало известно 1 июля. Мамонов лечился дома, но затем ему резко стало плохо. Музыканта увезли в больницу в Коммунарку и подключили к ИВЛ. У него было зафиксировано 87-процентное поражение лёгких.
Отпевание артиста прошло в Донском монастыре. Проводить в последний путь Петра Николаевича пришли десятки человек. Траурная церемония продолжалась больше двух часов. Закрытый гроб с телом артиста вынесли из монастыря под неутихающие аплодисменты поклонников его творчества. Похороны артиста прошли на Центральном кладбище подмосковного города Верея, где он прожил последние 25 лет.
Общество,Петр Мамонов,
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