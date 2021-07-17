Инцидент на похоронах Мамонова: Гроб с телом музыканта не влез в могилу

Основатель и лидер культовой группы «Звуки Му» умер 15 июля в возрасте 70 лет. Артист и музыкант боролся с коронавирусом почти три недели. О том, что он заразился стало известно 1 июля. Мамонов лечился дома, но затем ему резко стало плохо. Музыканта увезли в больницу в Коммунарку и подключили к ИВЛ. У него было зафиксировано 87-процентное поражение лёгких.
Отпевание артиста прошло в Донском монастыре. Проводить в последний путь Петра Николаевича пришли десятки человек. Траурная церемония продолжалась больше двух часов. Закрытый гроб с телом артиста вынесли из монастыря под неутихающие аплодисменты поклонников его творчества. Похороны артиста прошли на Центральном кладбище подмосковного города Верея, где он прожил последние 25 лет.