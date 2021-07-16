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Подмосковье отменит QR-коды вслед за Москвой

Мария Иванова
26 минут назад
С 19 июля требование о QR-кодах в общепите Московской области станет рекомендательным, а не обязательным. Об этом сообщается в Telegram-канала губернатора Андрея Воробьева.
Подмосковье отменит QR-коды вслед за Москвой
Фото: ТАССТАСС
Глава региона рассказал, что предприятия сами смогут принимать решение о проверке QR-кодов у гостей.
Если ресторан решит не требовать QR-коды, проверка температуры на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции останутся обязательными.
«Спасибо нашим жителям – соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье», - заявил Воробьёв.
Первый компонент прививки получили более 2,4 миллиона человек - почти 40 процентов от всех жителей области старше 18 лет.
В Москве QR-коды в ресторанах и на развлекательных мероприятиях также перестанут требовать с 19 июля.
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что QR-коды выполнили свою задачу: большинство московских компаний вакцинировали 60 процентов сотрудников.
За последний месяц более двух миллионов человек в столице сделали прививку от коронавируса.
Общество,Сергей Собянин,Московская Область,Москва,
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