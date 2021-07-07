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Дочь Меньшова сообщила подробности его похорон

News.ru
38 минут назад
Дочь советского и российского режиссёра Владимира Меньшова, телеведущая Юлия Меньшова на своей странице в социальной сети Instagram сообщила подробности похорон отца. Она отметила, что церемония прощания состоится 8 июля в Доме кино Союза кинематографистов. Начало мероприятия в 11:00.
[В] 14:00 [начнётся] отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. В 16:00 Похороны на Новодевичьем кладбище, — написала артистка.
Журналистка также представила, что её отец воскликнул бы: «Ёшкин кот!», узнав, что его похоронят на Новодевичьем кладбище. Актриса отметила, что покойный туда приходил, будучи «совсем мальчишкой», и с замиранием сердца читал имена на памятниках: «Чехов, Станиславский, Шостакович».
Меньшова похоронят рядом с могилой Василия Ланового. Артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова скончался 28 января 2021 года.
Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.
Ранее сообщалось, что после известия о кончине Меньшова Вере Валентиновне, супруге кинорежиссёра, стало хуже. СМИ сообщили, что вдову снова поместили в отделение реанимации.
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