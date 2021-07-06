"Как не стыдно": Россияне возмутились задержанием консула Эстонии в Петербурге

Федеральная служба безопасности задержала с поличным консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. При этом у россиян эта новость вызвала возмущение.

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«За Эстонию и заступиться то некому кроме Скакуасов. Литва-Латвия отвернулись, США - Германия не заметили))», - прокомментировал читатель портала Андрей Гурьев.

«Хорошего пинка ему под сра-ку) и пусть летит...», - добавил читатель под ником «Вечный бой».

«Фу, Эстония, как тебе не стыдно? Ты обос****сь!», - написал Veloci10 Raptor.

Напомним, Лятте задержали при получении от гражданина РФ материалов закрытого характера.

«Такого рода деятельность противоречит статусу дипломатического работника и носит явный враждебный характер в отношении Российской Федерации», — отметили в ФСБ.

Представители спецслужб уверили, что к дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права.

Следует отметить, что сама Польша посчитала провокацией задержание своего консула в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в соответствии с нормами международного права дипломаты обладают неприкосновенностью в том государстве, в котором они работают. При этом разрешается лишать их права пребывания при нарушении законодательства или враждебных действиях.