"Как не стыдно": Россияне возмутились задержанием консула Эстонии в Петербурге

Федеральная служба безопасности задержала с поличным консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. При этом у россиян эта новость вызвала возмущение.
«За Эстонию и заступиться то некому кроме Скакуасов. Литва-Латвия отвернулись, США - Германия не заметили))», - прокомментировал читатель портала Андрей Гурьев.
«Хорошего пинка ему под сра-ку) и пусть летит...», - добавил читатель под ником «Вечный бой».
«Фу, Эстония, как тебе не стыдно? Ты обос****сь!», - написал Veloci10 Raptor.
Напомним, Лятте задержали при получении от гражданина РФ материалов закрытого характера.
«Такого рода деятельность противоречит статусу дипломатического работника и носит явный враждебный характер в отношении Российской Федерации», — отметили в ФСБ.
Представители спецслужб уверили, что к дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права.
Следует отметить, что сама Польша посчитала провокацией задержание своего консула в Санкт-Петербурге.
Напомним, что в соответствии с нормами международного права дипломаты обладают неприкосновенностью в том государстве, в котором они работают. При этом разрешается лишать их права пребывания при нарушении законодательства или враждебных действиях.
Как вытекает из Венской конвенции, страна пребывания может в любое время направить уведомление аккредитующему государству, что глава представительства или другой сотрудник дипломатии является персоной нон грата и его пребывание в стране является неприемлемым.