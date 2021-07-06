Поймали с поличным: ФСБ задержала консула Эстонии

Федеральная служба безопасности задержала с поличным консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.Как рассказали в ведомстве, Лятте был задержан при получении от гражданина России материалов закрытого характера.«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации», — заявили в ФСБ.В спецслужбах заверили, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.