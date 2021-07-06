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ФСБ задержала эстонского консула в Петербурге

Газета.Ru
51 минуту назад
Федеральная служба безопасности задержала с поличным консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Поймали с поличным: ФСБ задержала консула Эстонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как рассказали в ведомстве, Лятте был задержан при получении от гражданина России материалов закрытого характера.
«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации», — заявили в ФСБ.
В спецслужбах заверили, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
Происшествия,ФСБ,Интерфакс,Санкт-Петербург,Эстония,
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