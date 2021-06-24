"Всё сказал правильно": Онищенко о совете Пескова антипрививочникам сменить работу

"Господин Песков всё сказал правильно. Люди, пришедшие работать в сферу услуг, осмысленно ограничили себя в определённых вопросах. Когда их принимали на работу, им сказали: "Вы должны с определённой периодичностью проходить медицинское обследование, участвовать в мероприятиях, необходимых для вашей защиты, исполнять определённые ограничения". У всех работников сферы услуг — в питании, в торговле — есть такой документ, который называется санитарная книжка. Это паспорт здоровья. Это особенность работы сотрудников сферы услуг.
Эти люди в первую очередь получают прививку от гриппа, попадают во все календари прививок. С августа по декабрь прошлого года в нашей стране от гриппа было привито 70 миллионов человек из 146 миллионов. Это были работники сферы торговли, общественного питания, врачи, школьные учителя. Это особенность работы этих людей.
Добровольной вакцинация — для обычных граждан, а в сфере услуг она обязательная. И это написано в законе. В решении, которая приняла Москва, всё чётко прописано, что эти люди обязательно должны быть привиты. И в Москве таких два миллиона, которые работают в сфере услуг.
Некоторые говорят: "Моё тело - моё дело". Да не твоё это дело, когда заболеешь. Какое право люди хотят получить? Право заболеть, а потом требовать от государства лечения? Право заболеть и кого-то жизни лишить? Можно же прийти домой и заразить своего отца, дедушку, который умрёт через две недели... Прививая людей, мы отбираем у них право самому заболеть и заразить другого", — заявил Онищенко.