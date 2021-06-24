Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что работники сферы услуг, не желающие делать прививки от коронавируса, могут сменить работу. Об этом сообщает
«Прайм».
В середине июня оперативный штаб отчитался о 11,7 тысячи новых случаев коронавируса в России
(уровень марта), а в последние дни в стране выявляют от 17 до 20 тысяч новых инфицированных за сутки. В Москве и регионах ввели коронавирусные ограничения.
В столице и Подмосковье идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг - общепита, МФЦ, салонов красоты, банков, транспорта, образования (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).
Московские работодатели обязаны отстранять сотрудников, отказавшихся от вакцинации без медицинских противопоказаний. На время отстранения зарплата не начисляется, а период отстранения не входит в стаж, дающий право на отпуск.
«В целом вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг», - так прокомментировал эти требования Песков.
Он подчеркнул, что антипрививочники могут найти работу в другой сфере, для которой вакцинация не принципиальна. По мнению представителя Кремля, «это добровольность, потому что вы можете поменять работу».
Он подчеркнул, что непривитые сотрудники сферы услуг могут представлять угрозу для своих клиентов.