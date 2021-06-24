Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работники сферы услуг, не желающие делать прививки от коронавируса, могут сменить работу. Об этом сообщает «Прайм».

В середине июня оперативный штаб отчитался о 11,7 тысячи новых случаев коронавируса в России (уровень марта), а в последние дни в стране выявляют от 17 до 20 тысяч новых инфицированных за сутки. В Москве и регионах ввели коронавирусные ограничения.

В столице и Подмосковье идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг - общепита, МФЦ, салонов красоты, банков, транспорта, образования (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).

Московские работодатели обязаны отстранять сотрудников, отказавшихся от вакцинации без медицинских противопоказаний. На время отстранения зарплата не начисляется, а период отстранения не входит в стаж, дающий право на отпуск.

«В целом вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг», - так прокомментировал эти требования Песков.

Он подчеркнул, что антипрививочники могут найти работу в другой сфере, для которой вакцинация не принципиальна. По мнению представителя Кремля, «это добровольность, потому что вы можете поменять работу».