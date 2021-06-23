Транспорт по QR-коду: В Подмосковье задумались о новых ограничениях

Московской области 1 июля могут принять решение по допуску граждан в общественный транспорт только по QR-коду. Об этом 23 июня рассказала ТАСС зампредседателя правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля», — отметила она.

В регионе почти 1,3 млн человек сделали прививку от коронавируса, это 17% от всего населения Московской области, сообщила Стригункова.

«К сожалению, ситуация не улучшается у нас и даже не стабилизируется. Система здравоохранения Подмосковья работает с колоссальной нагрузкой», — рассказала глава Минздрава.

Власти региона уже несколько месяцев призывают жителей пройти вакцинацию, чтобы избежать применения новых ограничительных мер, добавила Стригункова. По ее словам, за последнюю неделю запись на вакцинацию выросла в 5 раз. Подмосковье вышло на третье место по вакцинации в стране, что стало хорошим признаком.

В Подмосковье с 28 июня запретили пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и иными подобными объектами, следует из постановления губернатора региона. Также с этого дня в области приостанавливают работу детские игровые комнаты, аттракционы и зоопарки.