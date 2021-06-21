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Пока вы в маске: Ученые дали пессимистичный прогноз по коронавирусу в России

Елена Прошина
17 минут назад

Ученые дали пессимистичный прогноз по коронавирусу в России

Глава группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская считает, что недостаточная вакцинация россиян может привести к быстрому распространению новых форм коронавируса.

Россияне начали покупать сертификаты о вакцинации

18 июня появилась информация, что Роскомнадзор заблокировал 150 сайтов по продаже сертификатов вакцинации. Однако подобные группы продолжают появляться и в социальных сетях.

В России проведут повторную вакцинацию для борьбы с индийским штаммом

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Прививку будут делать гражданам, чей уровень антител опустился до недостаточного.

Эксперт предрек скачок цен из-за «прививочного нигилизма» россиян

«Если из-за болезней животных цены поднялись на 20-25%, то в случае с COVID-19 этот рост может стать вдвое больше», - считает Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

В детском лагере "Артек" появились зараженные COVID-19

Заболевших направили в детскую инфекционную больницу, а контактных лиц отправили в обсерватор.
Общество,Видео,Сергей Юшин,Роскомнадзор,Роспотребнадзор,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,
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