Пока вы в маске: Ученые дали пессимистичный прогноз по коронавирусу в России

В России проведут повторную вакцинацию для борьбы с индийским штаммом
Прививку будут делать гражданам, чей уровень антител опустился до недостаточного.
Эксперт предрек скачок цен из-за «прививочного нигилизма» россиян
«Если из-за болезней животных цены поднялись на 20-25%, то в случае с COVID-19 этот рост может стать вдвое больше», - считает Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин
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В детском лагере "Артек" появились зараженные COVID-19
Заболевших направили в детскую инфекционную больницу, а контактных лиц отправили в обсерватор.