Пока вы в маске: Ученые дали пессимистичный прогноз по коронавирусу в России

Прививку будут делать гражданам, чей уровень антител опустился до недостаточного.

Эксперт предрек скачок цен из-за «прививочного нигилизма» россиян

В детском лагере "Артек" появились зараженные COVID-19

Заболевших направили в детскую инфекционную больницу, а контактных лиц отправили в обсерватор.