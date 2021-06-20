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Ученые дали пессимистичный прогноз по коронавирусу в России

Елена Прошина
1 час назад
Глава группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская считает, что недостаточная вакцинация россиян может привести к быстрому распространению новых форм коронавируса. Мнение ученой цитирует ТАСС.
Ученые дали пессимистичный прогноз по коронавирусу в России
Фото: ТАССТАСС
«Единственное нормальное спасение - это привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться», - считает Сперанская.
По ее мнению, вирус будет распространяться еще быстрее, пока количество людей с антителами к коронавирусу остается на низком уровне.
Напомним, заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова сообщила на днях, что в последнее время в столице на прививку от коронавируса записались 42 000 жителей. Что в четыре раза больше, чем за неделю до этого.
А глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил сегодня, что беременные россиянки, возможно, получат возможность сделать прививку от коронавируса уже на следующей неделе.
Всего в России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19. Это «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак».
Общество,Александр Гинцбург,Анастасия Ракова,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,Россия,
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