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«Что хочу, то и делаю»: Онищенко о советской привычке россиян в пандемию

Сергей Василенок
24 минуты назад
Низкие темпы вакцинации от коронавируса в России связаны с социальным инфантилизмом и советскими привычками граждан. Об этом "Рамблеру" заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ранее Песков отмечал, что к ухудшению ситуации с коронавирусом в России привели низкие темпы вакцинации, а также тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям и коварство самой инфекции.
"Нигилизма я не вижу. Это инфантилизм, я бы это так переквалифицировал. Инфантилизм у нас с советских времён — "Я со своим здоровьем делаю, что хочу. А государство пусть меня лечит". А нигилизм — "Я не верю ни во что, всё отрицаю". У нас все же интересуются темой коронавируса — читают про него, сравнивают, приходят делать тесты. Для меня это радость и большое открытие. Но у людей осталась советская привычка — "Что хочу, то и делаю". Этому способствовало реальное и бесплатное здравоохранение. Все знают, что плохо курить — все курят. Все знают, что нужно проявлять физическую активность, но никто этого не делает. Поэтому это социальный инфантилизм: "Всё для меня делайте, а я буду жить, как хочу".

Что касается вакцинации — ведется очень слабая разъяснительная работа. Поздно включили механизм вакцинации обязательных контингентов. Якутия была, я её очень активно поддерживал. Но они на чем "сгорели" — неграмотно составили документ, и по формальным юридическо-техническим признакам им пришлось отступить. Москва сейчас составила очень грамотный документ, к нему практически не придерёшься.

Ещё одна вещь, которую недооценивают, — идёт гибридная война. Да, есть коронавирус, пытались объявить, что он был создан искусственно, но никаких оснований для этого нет. А самое главное — нет юридического механизма, через который это можно было бы доказать. Вторая часть — это информационно-террористическая атака. Сегодня она ведётся в блогосфере.

Помните, заявлялось о планах Соединённых Штатов Америки дискредитировать российскую вакцину. Говорили, что "вы не будете рожать", "вас чипируют и будут следить за вами". Все эти бредни, они же идут? Где-то это пушит дураки, которые преследуют цель получить больше просмотров и подписчиков. Где-то это подбрасывается искусственно. Эти компоненты не учитываются", — сказал Онищенко.
Общество,Геннадий Онищенко,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,Госдума,Россия,
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