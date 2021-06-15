Пока вы спали: Путин сделал предложение США

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«Ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять вызовам безопасности со стороны Китая, поэтому альянс впервые объявляет о единой позиции в отношении Пекина», - заявил по итогам саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
, арестованный в ходе принудительной посадки самолета компании Ryanair 23 мая, неожиданно появился на пресс-конференции белорусских силовиков. Он рассказал журналистам о своем самочувствии, заверил, что его ни к чему не принуждают и подчеркнул, что не перешел на сторону официального Минска, сообщает
«Коммерсант».
«Моя совесть абсолютно чиста. Я не предатель и никого не сдаю. Я сотрудничаю со следствием, чтобы искупить тот вред, который я нанес стране ( ) Я не изменил своих политических взглядов. Я могу точно так же честно и открыто сказать перед всеми камерами, что я не буду политическим сторонником президента», - заверил оппозиционер.
Путин сделал предложение США
Президент Владимир Путин
накануне встречи со своим коллегой Джо Байденом
отметил готовность России к сотрудничеству с США в ряде сфер, в том числе в вопросах кибербезопасности, и предложил «сесть и договариваться о совместной работе». Интервью российского лидера американской телекомпании NBC размещено
на сайте Кремля.
«Вы знаете, ведь самое простое было бы нам сесть спокойненько и договориться о совместной работе в киберпространстве. ( ) В НАТО сказали, что считают киберпространство сферой боевых действий, и готовятся, и даже учения проводят. Но мы не хотим этого. Так же как мы не хотим милитаризации космоса, мы не хотим и милитаризации киберпространства. И предлагали много раз договариваться о совместной работе в сфере безопасности по этому направлению, а ваше правительство отказывается», - отметил Владимир Путин.
COVID-19 угрожает контейнерным перевозкам
Вспышка коронавируса на юге Китая привела к закрытию терминала Яньтянь в Шэньчжэне и перераспределению грузов в близлежащие терминалы Наньша и Шэкоу, а также заторам, задержкам выхода судов более чем на неделю, многочасовым пробкам, пишет
«Коммерсант».
Эксперты отмечают, что перебои в морском контейнерном сообщении, связанные с новой вспышкой COVID-19 в южнокитайской провинции Гуандун, могут привести к куда более серьезным последствиям для мировой экономике, чем недельная блокировка Суэцкого канала судном Ever Given.
Если западные эксперты сдержанно оценивают предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, то в Восточной Европе звучат куда более резкие высказывания. Какие прогнозы делают политики и эксперты в преддверии саммита, разбирался
«Взгляд».
По данным издания, Матьё Булег из ведущего британского брейн-центра «Чаттам-Хаус» отмечает, что не стоит много ждать от общения президентов США и России, а «готовность к разочарованию – это хороший подход». При этом в Польше возмущены тем, что Джо Байден не обсудил «с союзниками на восточном фланге» то, о чем будет говорить с российским лидером. А украинская сторона надеется, что президент США «донесет до Владимира Путина: его война на Украине провалилась, и пора ему тихо уйти и оставить Украину в покое».