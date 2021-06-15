Пока вы спали: Путин сделал предложение США

Путин сделал предложение США

COVID-19 угрожает контейнерным перевозкам

Эксперты отмечают, что перебои в морском контейнерном сообщении, связанные с новой вспышкой COVID-19 в южнокитайской провинции Гуандун, могут привести к куда более серьезным последствиям для мировой экономике, чем недельная блокировка Суэцкого канала судном Ever Given.

По данным издания, Матьё Булег из ведущего британского брейн-центра «Чаттам-Хаус» отмечает, что не стоит много ждать от общения президентов США и России, а «готовность к разочарованию – это хороший подход». При этом в Польше возмущены тем, что Джо Байден не обсудил «с союзниками на восточном фланге» то, о чем будет говорить с российским лидером. А украинская сторона надеется, что президент США «донесет до Владимира Путина: его война на Украине провалилась, и пора ему тихо уйти и оставить Украину в покое».