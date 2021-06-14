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Протасевич заявил, что его родители находятся в "информационном вакууме"

Газета.Ruиещё 1
14 часов назад
Задержанный в Минске блогер и журналист Роман Протасевич заявил, что его родители пребывают в условиях "информационного вакуума". В понедельник 14 июня в Минске проходила пресс-конференция, организованная белорусским МИД по ситуации с самолетом Ryanair, где присутствовал Протасевич. "Настоящими заложниками всей ситуации, которая развивалась вокруг меня, стала Софья [Сапега] и мои родители, которые сейчас находятся в Польше в условиях информационного вакуума.... Я вижу, что их попросту используют", - сказал Протасевич. 23 мая в Минске совершил экстренную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. Белорусские следователи обвиняют Протасевича в организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании социальной вражды. Ранее сообщалось, что родители Протасевича, которого в мае задержали в аэропорту Минска, обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой помочь освободить их сына из заключения.
Протасевич заявил, что его родители находятся в "информационном вакууме"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Роман Протасевич,МИД,Минск,
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