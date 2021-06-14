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Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Елена Прошина
1 час назад
Празднование Дня России 12 июня в 2021 году выпало на субботу. По этой причине выходной был перенесен на понедельник, 14 июня. В результате россияне получили удлиненные выходные - 12 по 14 июня включительно, пояснили в Роструде. Об этом сообщает РИА «Новости».
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Фото: ТАССТАСС
Самые длинные выходные в июне для жителей Москвы оказались еще длинней, чем изначально планировалось. В ситуацию вмешалось резкое ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в столице. В связи с резким ростом заболеваемости в городе (до максимумов декабря прошлого года) мэр Сергей Собянин своим распоряжением продлил нерабочие дни с 15 июня по 20 июня включительно.
В Санкт-Петербурге, где также наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19, власти, вводя дополнительные ограничения в городе, на продление нерабочих дней пойти пока не решились.
Что же касается длинных выходных, которые еще могут ожидать всех россиян в этом году, то ближайшие ожидаются лишь в ноябре.
Кроме того, постановлением правительства России, 31-е декабря 2021 года объявлено нерабочим днем.
Напомним, что согласно планам Минтруда, в 2022 году перенос выходных будет происходить по следующему графику: нерабочий день с субботы 5 марта будет перенесен на понедельник 7 марта, чтобы граждане в честь Международного женского дня получили три свободных дня подряд. Кроме того, ожидается, что майские выходные в 2022 году будут раздельными: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Новогодние каникулы в будущем году продлятся по 9 января. День России в 2022 будем отмечать с 11 по 13 июня, а в ноябре россияне будут гулять с 4 по 6 ноября.
Общество,Сергей Собянин,Роструд,Минтруд,Правительство РФ,Москва,Россия,
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