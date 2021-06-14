Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

В Санкт-Петербурге, где также наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19, власти, вводя дополнительные ограничения в городе, на продление нерабочих дней пойти пока не решились.

Что же касается длинных выходных, которые еще могут ожидать всех россиян в этом году, то ближайшие ожидаются лишь в ноябре.