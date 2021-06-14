Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Напомним, что согласно планам Минтруда
, в 2022 году перенос выходных будет происходить по следующему графику: нерабочий день с субботы 5 марта будет перенесен на понедельник 7 марта, чтобы граждане в честь Международного женского дня получили три свободных дня подряд. Кроме того, ожидается, что майские выходные в 2022 году будут раздельными: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Новогодние каникулы в будущем году продлятся по 9 января. День России в 2022 будем отмечать с 11 по 13 июня, а в ноябре россияне будут гулять с 4 по 6 ноября.