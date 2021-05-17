Новая мисс Вселенная

Андреа Меса выросла в городе Чиуауа, после школы поступила в местный университет и получила профессию компьютерного инженера.

Побороться за корону самой красивой девушки во Вселенной она смогла, завоевав в 2020 году титул «Мексикана Юниверсал».

Это не первый ее опыт участия в конкурсах красоты международного масштаба: в 2017-м Андреа Меса, будучи обладательницей титула «Мисс Мексика», заняла второе место на «Мисс мира».

Это не первый ее опыт участия в конкурсах красоты международного масштаба: в 2017-м Андреа Меса, будучи обладательницей титула «Мисс Мексика», заняла второе место на «Мисс мира». Побороться за корону самой красивой девушки во Вселенной она смогла, завоевав в 2020 году титул «Мексикана Юниверсал».