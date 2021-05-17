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Новая мисс Вселенная

Газета.Ru
1 час назад
На 69-м конкурсе «Мисс Вселенная», прошедшем этой ночью в Майами, победу одержала 26-летняя уроженка Мексики Андреа Меса.
На 69-м конкурсе «Мисс Вселенная», прошедшем этой ночью в Майами, победу одержала 26-летняя уроженка Мексики Андреа Меса.
1/10 На 69-м конкурсе «Мисс Вселенная», прошедшем этой ночью в Майами, победу одержала 26-летняя уроженка Мексики Андреа Меса.
Фото: Instagram
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Это не первый ее опыт участия в конкурсах красоты международного масштаба: в 2017-м Андреа Меса, будучи обладательницей титула «Мисс Мексика», заняла второе место на «Мисс мира».
2/10 Это не первый ее опыт участия в конкурсах красоты международного масштаба: в 2017-м Андреа Меса, будучи обладательницей титула «Мисс Мексика», заняла второе место на «Мисс мира».
Фото: Instagram
Побороться за корону самой красивой девушки во Вселенной она смогла, завоевав в 2020 году титул «Мексикана Юниверсал».
3/10 Побороться за корону самой красивой девушки во Вселенной она смогла, завоевав в 2020 году титул «Мексикана Юниверсал».
Фото: Instagram
Андреа Меса выросла в городе Чиуауа, после школы поступила в местный университет и получила профессию компьютерного инженера.
4/10 Андреа Меса выросла в городе Чиуауа, после школы поступила в местный университет и получила профессию компьютерного инженера.
Фото: Instagram
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По окончании вуза девушка начала работать по специальности, параллельно занимаясь модельной карьерой.
5/10 По окончании вуза девушка начала работать по специальности, параллельно занимаясь модельной карьерой.
Фото: Instagram
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Это не первый ее опыт участия в конкурсах красоты международного масштаба: в 2017-м Андреа Меса, будучи обладательницей титула «Мисс Мексика», заняла второе место на «Мисс мира». Побороться за корону самой красивой девушки во Вселенной она смогла, завоевав в 2020 году титул «Мексикана Юниверсал».
Андреа Меса выросла в городе Чиуауа, после школы поступила в местный университет и получила профессию компьютерного инженера. По окончании вуза девушка начала работать по специальности, параллельно занимаясь модельной карьерой.
Общество,Фото,Майами,Мексика,
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