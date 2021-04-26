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Умер актер Анатолий Салимоненко

Елена Прошина
9 минут назад
Заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает канал РЕН ТВ.
Умер актер Анатолий Салимоненко
Фото: Kino-teatr.ruKino-teatr.ru
Отмечается, что причина кончины актера неизвестна. Однако есть основания полагать, что он умер своей смертью.
Анатолий Салимоненко родился 30 марта 1941 года. Он окончил Школу-студию МХАТ. После учебы Салимоненко поступил на службу в Московский ТЮЗ. Артист участвовал в в 28 крупных проектах театра и кино. Он был задействован спектаклях "Татьяна Репина" и "Гуд-бай, Америка!!!". Также он играл роль военного в постановке "Собачье сердце".
Зрители помнят актера по фильмам "Аэропорт со служебного входа", "Сердце друга" и "Родины солдат".
Ранее «Рамблер» сообщал о смерти артиста Алексея Артамонова. Его нашли мертвым в собственной квартире. Причину смерти актера еще не установили.
Общество,Анатолий Салимоненко,Алексей Артамонов,
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