Умер актер Анатолий Салимоненко

Отмечается, что причина кончины актера неизвестна. Однако есть основания полагать, что он умер своей смертью.

Анатолий Салимоненко родился 30 марта 1941 года. Он окончил Школу-студию МХАТ. После учебы Салимоненко поступил на службу в Московский ТЮЗ. Артист участвовал в в 28 крупных проектах театра и кино. Он был задействован спектаклях "Татьяна Репина" и "Гуд-бай, Америка!!!". Также он играл роль военного в постановке "Собачье сердце".