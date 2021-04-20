Роскошная жизнь богатых детей после карантина

Дети богатых родителей начали массово публиковать фотографии своего роскошного образа жизни. Как сообщает Lenta.ru, таким образом, молодые люди отпраздновали ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

1/13 Дети богатых родителей начали массово публиковать фотографии своего роскошного образа жизни. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 Как сообщает Lenta.ru, таким образом, молодые люди отпраздновали ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Фото: Instagram 3/13 Британская телезвезда Хлои Хан сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир и похвасталась новой сумкой от французского модного дома Louis Vuitton. Фото: Instagram 4/13 Сын мультимиллионеров Кофи Кейс показал свой отдых в шикарном ресторане и новый браслет. По данным журналистов, стоимость украшения составляет примерно 200 тысяч долларов. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 Аналогичными снимками поделились звезда реалити-шоу Джорджия Тоффоло, блогерши Рукайя Мирза и Оливия Смит, а также девушка актера Эда Вествика Тамара Франческони. Фото: Instagram 6/13 Некоторые обеспеченные дети стали выкладывать снимки дорогих автомобилей. Фото: Instagram 7/13 Бизнесмен Майкл Маддалони и молдавская модель Дарья Радионова попозировали на фоне Lamborghini. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 Главной целью многих молодых людей стал шопинг в люксовых магазинах и отдых на элитных курортах. Фото: Instagram 9/13 В декабре 2020 года в блоге Rich Kids of the Internet уже появлялась подборка снимков детей богатых родителей со всего мира, где они демонстрировали свой роскошный образ жизни после выхода из карантина. Фото: Instagram 10/13 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 12/13 13/13

Британская телезвезда Хлои Хан сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир и похвасталась новой сумкой от французского модного дома Louis Vuitton

Сын мультимиллионеров Кофи Кейс показал свой отдых в шикарном ресторане и новый браслет. По данным журналистов, стоимость украшения составляет примерно 200 тысяч долларов.

Аналогичными снимками поделились звезда реалити-шоу Джорджия Тоффоло, блогерши Рукайя Мирза и Оливия Смит, а также девушка актера Эда Вествика Тамара Франческони и другие.

Некоторые обеспеченные дети стали выкладывать снимки дорогих автомобилей. Бизнесмен Майкл Маддалони и молдавская модель Дарья Радионова попозировали на фоне Lamborghini.

Главной целью многих молодых людей стал шопинг в люксовых магазинах и отдых на элитных курортах.