Роскошная жизнь богатых детей после карантина

Дети богатых родителей начали массово публиковать фотографии своего роскошного образа жизни. Как сообщает Lenta.ru, таким образом, молодые люди отпраздновали ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Британская телезвезда Хлои Хан сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир и похвасталась новой сумкой от французского модного дома Louis Vuitton.
Сын мультимиллионеров Кофи Кейс показал свой отдых в шикарном ресторане и новый браслет. По данным журналистов, стоимость украшения составляет примерно 200 тысяч долларов.
Аналогичными снимками поделились звезда реалити-шоу Джорджия Тоффоло, блогерши Рукайя Мирза и Оливия Смит, а также девушка актера Эда Вествика Тамара Франческони и другие.
Некоторые обеспеченные дети стали выкладывать снимки дорогих автомобилей. Бизнесмен Майкл Маддалони и молдавская модель Дарья Радионова попозировали на фоне Lamborghini.
Главной целью многих молодых людей стал шопинг в люксовых магазинах и отдых на элитных курортах.
В декабре 2020 года в блоге Rich Kids of the Internet уже появлялась подборка снимков детей богатых родителей со всего мира, где они демонстрировали свой роскошный образ жизни после выхода из карантина.