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Роскошная жизнь богатых детей после карантина

Александр Котлеткин
1 час назад
Дети богатых родителей начали массово публиковать фотографии своего роскошного образа жизни. Как сообщает Lenta.ru, таким образом, молодые люди отпраздновали ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Дети богатых родителей начали массово публиковать фотографии своего роскошного образа жизни.
1/13 Дети богатых родителей начали массово публиковать фотографии своего роскошного образа жизни.
Фото: Instagram
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Как сообщает Lenta.ru, таким образом, молодые люди отпраздновали ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
2/13 Как сообщает Lenta.ru, таким образом, молодые люди отпраздновали ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Фото: Instagram
Британская телезвезда Хлои Хан сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир и похвасталась новой сумкой от французского модного дома Louis Vuitton.
3/13 Британская телезвезда Хлои Хан сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир и похвасталась новой сумкой от французского модного дома Louis Vuitton.
Фото: Instagram
Сын мультимиллионеров Кофи Кейс показал свой отдых в шикарном ресторане и новый браслет. По данным журналистов, стоимость украшения составляет примерно 200 тысяч долларов.
4/13 Сын мультимиллионеров Кофи Кейс показал свой отдых в шикарном ресторане и новый браслет. По данным журналистов, стоимость украшения составляет примерно 200 тысяч долларов.
Фото: Instagram
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Аналогичными снимками поделились звезда реалити-шоу Джорджия Тоффоло, блогерши Рукайя Мирза и Оливия Смит, а также девушка актера Эда Вествика Тамара Франческони.
5/13 Аналогичными снимками поделились звезда реалити-шоу Джорджия Тоффоло, блогерши Рукайя Мирза и Оливия Смит, а также девушка актера Эда Вествика Тамара Франческони.
Фото: Instagram
Некоторые обеспеченные дети стали выкладывать снимки дорогих автомобилей.
6/13 Некоторые обеспеченные дети стали выкладывать снимки дорогих автомобилей.
Фото: Instagram
Бизнесмен Майкл Маддалони и молдавская модель Дарья Радионова попозировали на фоне Lamborghini.
7/13 Бизнесмен Майкл Маддалони и молдавская модель Дарья Радионова попозировали на фоне Lamborghini.
Фото: Instagram
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Главной целью многих молодых людей стал шопинг в люксовых магазинах и отдых на элитных курортах.
8/13 Главной целью многих молодых людей стал шопинг в люксовых магазинах и отдых на элитных курортах.
Фото: Instagram
В декабре 2020 года в блоге Rich Kids of the Internet уже появлялась подборка снимков детей богатых родителей со всего мира, где они демонстрировали свой роскошный образ жизни после выхода из карантина.
9/13 В декабре 2020 года в блоге Rich Kids of the Internet уже появлялась подборка снимков детей богатых родителей со всего мира, где они демонстрировали свой роскошный образ жизни после выхода из карантина.
Фото: Instagram
10/13 
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11/13 
12/13 
13/13 
Британская телезвезда Хлои Хан сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир и похвасталась новой сумкой от французского модного дома Louis Vuitton.
Сын мультимиллионеров Кофи Кейс показал свой отдых в шикарном ресторане и новый браслет. По данным журналистов, стоимость украшения составляет примерно 200 тысяч долларов.
Аналогичными снимками поделились звезда реалити-шоу Джорджия Тоффоло, блогерши Рукайя Мирза и Оливия Смит, а также девушка актера Эда Вествика Тамара Франческони и другие.
Некоторые обеспеченные дети стали выкладывать снимки дорогих автомобилей. Бизнесмен Майкл Маддалони и молдавская модель Дарья Радионова попозировали на фоне Lamborghini.
Главной целью многих молодых людей стал шопинг в люксовых магазинах и отдых на элитных курортах.
В декабре 2020 года в блоге Rich Kids of the Internet уже появлялась подборка снимков детей богатых родителей со всего мира, где они демонстрировали свой роскошный образ жизни после выхода из карантина.
Общество,Фото,Louis Vuitton,Lenta.ru,
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