Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов
в беседе с представителями СМИ прокомментировал появившиеся ранее обвинения в изнасиловании и избиении студентки.
Сказанное 47-летним комиком цитирует
издание "Газета.Ru". Артист подтвердил свое знакомство с молодой девушкой, однако направленные в свой адрес обвинения он опроверг.
Морозов заявил, действительно проводил досуг со студенткой, обвинившей его в изнасиловании и избиении. Согласно его словам, встреча с ней происходила в стенах одного из отелей российской столицы.
В разговоре с журналистами Александр отметил, что не планирует подавать в суд на девушку по факту клеветы. Кроме того, шоумен назвал ее "несчастной" и подчеркнул, что в действительности между ними все было "как у взрослых".
Как утверждает юморист, заявленное 22-летней девушкой накануне никак не скажется на его дальнейшей карьере.
– Да какая карьера? Все артисты без работы. Ни спектаклей, ни концертов. Хоть есть повод, о чем поговорить. Изнасилование – вот молодец, Морозов! Какая прелесть..., – высказался он.