Морозов заявил, действительно проводил досуг со студенткой, обвинившей его в изнасиловании и избиении. Согласно его словам, встреча с ней происходила в стенах одного из отелей российской столицы.

В разговоре с журналистами Александр отметил, что не планирует подавать в суд на девушку по факту клеветы. Кроме того, шоумен назвал ее "несчастной" и подчеркнул, что в действительности между ними все было "как у взрослых".