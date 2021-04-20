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Юморист Александр Морозов отреагировал на обвинения в изнасиловании

Vse42.ruиещё 4
1 час назад
Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов в беседе с представителями СМИ прокомментировал появившиеся ранее обвинения в изнасиловании и избиении студентки.
Сказанное 47-летним комиком цитирует издание "Газета.Ru". Артист подтвердил свое знакомство с молодой девушкой, однако направленные в свой адрес обвинения он опроверг.
Морозов заявил, действительно проводил досуг со студенткой, обвинившей его в изнасиловании и избиении. Согласно его словам, встреча с ней происходила в стенах одного из отелей российской столицы.
В разговоре с журналистами Александр отметил, что не планирует подавать в суд на девушку по факту клеветы. Кроме того, шоумен назвал ее "несчастной" и подчеркнул, что в действительности между ними все было "как у взрослых".
Как утверждает юморист, заявленное 22-летней девушкой накануне никак не скажется на его дальнейшей карьере.
– Да какая карьера? Все артисты без работы. Ни спектаклей, ни концертов. Хоть есть повод, о чем поговорить. Изнасилование – вот молодец, Морозов! Какая прелесть..., – высказался он.
Напомним, в марте Морозов поведал о состоявшейся семичасовой операции на животе.
Общество,Видео,Александр Морозов,ВШЭ,Газета.Ru,
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