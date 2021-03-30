10 лет без Людмилы Гурченко

10 лет назад, 30 марта 2011 года, в Москве на 76-м году из жизни ушла Людмила Гурченко. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Актриса была похоронена на столичном Новодевичьем кладбище.
Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. В 1958 году окончила ВГИК. В 1956 году на экраны вышла музыкальная комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", сделавшая ее знаменитой. Картина побила все рекорды проката. В 1956 году фильм посмотрели почти 50 миллионов человек.
Всего за свою карьеру Людмила Гурченко снялась в 96 фильмах.