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10 лет без Людмилы Гурченко

Александр Котлеткин
15 минут назад
10 лет назад, 30 марта 2011 года, в Москве на 76-м году из жизни ушла Людмила Гурченко. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Актриса была похоронена на столичном Новодевичьем кладбище.
10 лет назад, 30 марта 2011 года, в Москве на 76-м году из жизни ушла Людмила Гурченко.
1/12 10 лет назад, 30 марта 2011 года, в Москве на 76-м году из жизни ушла Людмила Гурченко.
Фото: ТАСС
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Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
2/12 Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
Фото: РИА Новости
Актриса была похоронена на столичном Новодевичьем кладбище.
3/12 Актриса была похоронена на столичном Новодевичьем кладбище.
Фото: РИА Новости
Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове.
4/12 Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове.
Фото: РИА Новости
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В 1958 году окончила ВГИК.
5/12 В 1958 году окончила ВГИК.
Фото: РИА Новости
В 1956 году на экраны вышла музыкальная комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", сделавшая ее знаменитой.
6/12 В 1956 году на экраны вышла музыкальная комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", сделавшая ее знаменитой.
Фото: РИА Новости
Картина побила все рекорды проката.
7/12 Картина побила все рекорды проката.
Фото: РИА Новости
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В 1956 году фильм посмотрели почти 50 миллионов человек,
8/12 В 1956 году фильм посмотрели почти 50 миллионов человек,
Фото: РИА Новости
Всего за свою карьеру Людмила Гурченко снялась в 96 фильмах.
9/12 Всего за свою карьеру Людмила Гурченко снялась в 96 фильмах.
Фото: РИА Новости
10/12 
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Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. В 1958 году окончила ВГИК. В 1956 году на экраны вышла музыкальная комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", сделавшая ее знаменитой. Картина побила все рекорды проката. В 1956 году фильм посмотрели почти 50 миллионов человек.
Всего за свою карьеру Людмила Гурченко снялась в 96 фильмах.
Общество,Фото,Людмила Гурченко,Эльдар Рязанов,Москва,
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