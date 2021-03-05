Пока вы спали: Рособрнадзор допустил отмену обязательного ЕГЭ 

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Пандемия коронавируса может привести к появлению альтернатив обязательной сдачи ЕГЭ в России. Об этом, по данным газеты «Известия», заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев

Он отметил, что в этом году министерство ожидает, что около 10% выпускников могут отказаться от ЕГЭ и сдавать русский язык и математику в формате государственного выпускного экзамена.

«10% — немало, поэтому это может стать вопросом для обсуждения экспертов, должны ли мы придерживаться такого безальтернативного пути: только ЕГЭ и ничего больше», — пояснил Анзор Музаев.

Готовится проект по поэтапному отказу от использования пакетов и другого одноразового пластика в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишут «Известия».

Конкретные мероприятия по вводу поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика планируется включить в проект плана реализации стратегии развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. Идею отказа от пластика, влияющего на загрязнение окружающей среды, поддержали как в Минприроды , так и в Минпромторге России

США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России из-за применения химического оружия и готовы пойти на крайние меры. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

По словам источников, США могут ввести дополнительные санкции против российских бизнесменов. Если же Россия будет признана виновной в нарушении международного запрета на химическое оружие, то президент США Джо Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении российского госдолга, отметили они.

Трамвай повредил сегодня утром в Иркутске девять автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Вагоновожатый заметил техническую неисправность трамвая, высадил пассажиров и направился в депо для проведения ремонтных работ. В районе улицы Звездинская трамвай повредил два легковых автомобиля, а в дальнейшем на спуске допустил столкновение еще с семью транспортными средствами», — пояснили в ведомстве.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в России завершена вторая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», которая предполагает только один укол и более короткий период выработки антител. Об этом пишет РИА Новости.