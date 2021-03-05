В странах ЕАЭС планируют запретить пластиковые пакеты

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Ввести запрет на использование пластиковых пакетов намерены власти стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Известия» сообщают, что стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусматривает изучение данного вопроса. Комиссия ЕЭК ведет подготовку соответствующего плана.

В письме российского Министерства экономического развития в ЕЭК говорится о возможности обсуждения мероприятий, связанных с производством, импортом и запретом одноразового пластика.

В настоящее время проект плана реализации стратегии развития евразийской экономической интеграции согласовывается. В документе предполагается включение конкретных мероприятий по вводу запрета на ввоз и производство одноразового пластика. Утверждение проекта намечено на первый квартал 2021 года.

Кроме того, российское Министерство природы выступает за снижение ввоза и производства пластика, загрязняющего окружающую среду.

Минпромторг РФ поддерживает инициативу сокращения и вывода из оборота ряда одноразовых и трудноперерабатываемых товаров, в том числе тары, посуды и упаковки. При этом в ведомстве отмечают важность принятия во внимание экологических и экономических последствий с учётом возможных альтернатив.

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут ограничить дивиденды для вредящих природе компаний.