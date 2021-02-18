Выпускница двух университетов 27-летняя юрист из Румынии Клаудия Арделеан устроилась на работу в клиническую больницу в Трансильвании . Девушка получила руководящую должность и выступала в качестве представителя муниципалитета.

О своей новой работе молодая чиновница рассказала на странице в Instagram, где у неё более 40 тысяч подписчиков. Пользователи сети обвинили Клаудию в том, что она получила свою должность благодаря внешности. Вскоре после этого её уволили, сообщает Life.

По информации местных СМИ, Клаудия оказалась слишком привлекательна для новой работы. В прошлом она была моделью и выиграла конкурс красоты.

Сейчас девушка работает юристом в местной компании.