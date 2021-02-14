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Москва

Британский штамм коронавируса все равно придет в Россию, заявил врач 

РИА Новости 32 минуты назад
Эксперт счел неизбежным распространение британского штамма в России
Фото: РИА Новости
Россия не сможет избежать распространения британского штамма коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Сейчас вирус настолько видоизменяется, что первого того самого штамма китайского вируса уже нет, теперь циркулируют уже совершенно другие его подвиды. И вот этот британский вирус все равно к нам придет. Никуда мы от этого не денемся. И вот люди, которые еще не переболели, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразиться", — сказал он в эфире радио "Вести ФМ".

По словам Тимакова, в середине весны в России будет подъем заболеваемости коронавирусом.

"Весной у людей снижается иммунитет… Снижение иммунитета будет способствовать росту обычных ОРВИ заболеваний. И естественно для людей, которым сейчас коронавирус был не опасен при хорошем состоянии иммунитета, им нужно было большое количество вируса, чтобы заразиться, весной для этого же человека, чтобы заразиться, вируса уже нужно будет меньше", — добавил Тимаков.

Инфекционист подчеркнул, что отменять масочный режим в нынешней ситуации ни в коем случае нельзя.
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Общество , Евгений Тимаков , Вести ФМ
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