Пока вы спали: четверть российских компаний сохранит удаленку

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Исследование международной рекрутинговой компании Hays свидетельствует о том, что почти четверть компаний в России намерена продлить удаленную работу для сотрудников, несмотря на ослабление ограничений. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 545 работодателей, 23% компаний планируют сохранить удаленную занятость почти для всех сотрудников, за исключением небольшого числа дежурных. Еще 16% компаний намерены оставить «на удаленке» всю команду. А 34% компаний откровенно заявили, что «сами не знают, что будет дальше».

Программа льготной ипотеки под 6,5% должна быть постепенно свернута, так как теряет свой социально направленный характер и может привести к избыточным рискам. Об этом РИА Новости заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова

«Изначально цель программы — развивать жилищное строительство. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где она будет необходима», — отметила Данилова.

Промежуточные результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», размещенные в ведущем медицинском журнале The Lancet, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Об этом пишет газета «Известия».

В исследовании, основанном на анализе данных почти 20 тысяч участников испытаний, три четверти из которых получили вакцину, а одна четверть — плацебо, отмечается, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.

Также высокая эффективность вакцины подтверждена и у участников старше 60 лет.

Министерство экономического развития разработало проект закона о введении в Крыму и Севастополе в дополнение к свободной экономической зоне особых административных районов (ОАР), которые помогут избежать санкций для инвесторов. Об этом пишет РБК.

Резидентами ОАР смогут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе, но не имеющие филиалов и представительств за пределами Крыма. Они будут обязаны вести бизнес исключительно на территории полуострова, вложить в его инфраструктуру не менее 150 миллионов рублей, заключить с правительствами Крыма и Севастополя договор и предоставить инвестиционную декларацию.

При этом преимуществами ОАР станет конфиденциальность инвесторов и возможность пользоваться льготами свободной экономической зоны.

После того как ресторанам и кафе разрешили принимать посетителей по ночам, в Москве средний чек вырос на 59%, а в Санкт-Петербурге на 33%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «СберИндекса».

Отмена запрета на работу баров, ресторанов, других предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 в Москве привела также к росту спроса на такси. Доля ночных заказов выросла до 15,2% по сравнению с 14,9% до снятия ограничений, однако пока не достигла уровня начала прошлого года в 17,5%.